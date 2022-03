Dopo essere mancata dal piccolo schermo per dare spazio allo speciale del Tg1 dedicato al conflitto tra Russia e Ucraina, è tornato in onda ieri, giovedì 3 marzo Doc-Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero giunta alla seconda stagione. Ma se la serie si avvia a conclusione, con gli ultimi due appuntamenti in programma, i numerosissimi fan delle vicende che si svolgono tra le corsie dell'ospedale milanese possono iniziare a sperare di vedere anche una terza stagione del medical drama tutto italiano. A dare una concreta speranza ai telespettatori è stata Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia Giordano, volto di punta della serie targata Lux Vide.

Secondo l'attrice alcune storie sono incomplete per cui un epilogo potrebbe essere rimandato al prossimo anno.

Matilde Gioli e il ruolo della dottoressa Giulia Giordano

'Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia', ha detto Matilde Gioli in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. L'attrice di Doc-Nelle tue mani ha raccontato che spera per il suo personaggio in un futuro migliore visto che le sono capitate nella fiction fin troppe sfortune. Forse perché la dottoressa Giordano è molto forte, ma chissà che la felicità non possa giungere per lei in una nuova stagione.

D'altra parte, il successo di Doc è indiscutibile quindi magari la scelta di lasciare 'aperte' alcune storie potrebbe essere un modo per tenere ancora i telespettatori attaccati emotivamente ai personaggi che contribuiscono tutti a rendere speciale il cast della fiction. In ogni caso, non solo la Gioli ha questa impressione circa un possibile proseguimento di Doc.

Dello stesso parere è anche Luca Argentero.

Luca Argentero e il desiderio di continuare ad interpretare Andrea Fanti

'Mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere', ha detto Argentero, alias Andrea Fanti, parlando con il sito di DavideMaggio.it. Insomma, in linea con il 'formato classico della serialità', pare che l'intenzione di continuare ci sia tutta.

'Avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare' secondo l'attore protagonista sarebbe fondamentale.

Chissà cosa succederà poi nei fatti: di certo non appena la seconda stagione si chiuderà sarà la produzione stessa ad informare il pubblico circa ciò che ci si dovrà attendere. Di certo i fan accoglierebbero con gioia la notizia della terza stagione e a guardare gli ascolti non c'è un motivo per cui la Lux Vide non dovrebbe 'accontentare' il pubblico di Raiuno.