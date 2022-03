Si mette male il rapporto tra Salvatore e Anna ne Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni raccontano infatti che Irene, nonostante Anna abbia tentato di convincerla, non sembra essere così desiderosa di trasferirsi a Milano. Salvo non è d'accordo con la linea della fidanzata, avendole consigliato caldamente di imporsi con la piccola. Il suo tono e la sua insofferenza l'hanno indispettita, tanto da allontanarsi in fretta e furia dalla Caffetteria. Le cose si complicheranno ulteriormente quando a Milano arriverà la madre della bella Imbriani.

Agnese non riuscirà a tenere la bocca chiusa e regnerà il caos.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Salvo rinuncia a comprare la casa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo, raccontano che Salvatore non sarà così sicuro di coronare il suo sogno d'amore con Anna, dopo la discussione riguardo il trasferimento della piccola Irene che li vede in posizioni diametralmente opposte.

Anna vuole seguire i desideri della figlia e assecondarla, mentre Salvo crede che i bambini debbano sottostare alle decisioni dei genitori e che, comunque, con il tempo Irene si abituerà di sicuro alla vita frenetica e piena di attrattive di Milano. Le parole di Salvo sono state interpretate dall'ex Venere come segno di insensibilità, tanto da ferirla nel profondo e farle ripensare al loro progetto di sposarsi.

Una cosa è chiara: se Irene non accetterà di sua spontanea volontà di trasferirsi a Milano, non ci sarà nessun matrimonio. A quel punto, Salvatore fermerà la compravendita della casa.

Anna pensa di tornare al suo paese: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, a Milano arriverà la mamma di Anna.

Agnese non riuscirà a stare zitta e le parlerà a cuore aperto, spronandola a convincere la piccola Irene a venire a vivere con sua madre in città, così che si possa fare questo benedetto matrimonio.

Anna non prenderà affatto bene questa intromissione e si scontrerà con la signora Amato. Inevitabilmente, anche il suo rapporto con Salvatore entrerà in crisi, non riuscendo a trovare un punto d'incontro.

Anna mediterà che, forse, la soluzione migliore per tutti sia quella di tornarsene al suo paese d'origine con la piccola Irene. Dunque, il matrimonio di Anna e Salvatore salta? Al momento non ci sono anticipazioni ufficiali, ma se le cose non dovessero sistemarsi, non si esclude che questo sogno d'amore possa andare in mille pezzi. C'è però un dettaglio che fa sperare il contrario: sembra che Antonio Amato arrivi a Milano e, forse, il motivo potrebbe essere legato alle nozze di Anna. Non ci resta che aspettare.