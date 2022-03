Le puntate de 'Il Paradiso delle Signore' stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella puntata in onda giovedì 17 marzo ci saranno importanti novità legate al personaggio di Stefania. Infatti, Umberto non reagirà bene quando scoprirà che la figlia di Ezio ha alloggiato nella sua foresteria. A tal proposito, Guarnieri darà un ultimatum alla giovane Colombo, chiedendole di trovarsi una nuova sistemazione. Nel frattempo, Marco prenderà le distanze da Gemma, ma la coppia si scambierà un bacio e, a quel punto, Stefania deciderà di lasciare la villa.

Inoltre, durante la puntata, verranno trattate anche le vicende di Dante, Fiorenza e della mamma di Anna.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17/3: Umberto dà un ultimatum a Stefania

Stefania ha recentemente scoperto che la capocommessa de 'Il Paradiso delle signore' è sua mamma: dopo avere saputo la verità, si è arrabbiata con suo padre. Infatti, la giornalista è scappata da casa e non ha voluto perdonare Gloria. La giovane Colombo, a quel punto, si è recata a villa Guarnieri, chiedendo aiuto a Marco per nascondersi. Il nipote di Adelaide ha ospitato la collega nella foresteria del papà di Marta ma, purtroppo, l'imprenditore ha scoperto la presenza della Venere nella sua proprietà. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 17 marzo rivelano che Umberto darà un ultimatum a Stefania, concedendole solo pochi giorni per trovarsi una nuova sistemazione.

Il Paradiso delle signore, trama 17/3: Stefania assiste ad un bacio fra Gemma e Marco e lascia la villa

Nel frattempo, Marco avrà delle beghe personali da risolvere. Infatti, il nipote di Adelaide ha aiutato Stefania nella fuga, dandole una sistemazione dove potere stare e senza farne parola con nessuno. Il giornalista continuerà a prendere le distanze da Gemma, nascondendole quanto sta avvenendo nella villa dei Guarnieri.

Zanatta, però, accorgendosi che il suo fidanzato si dimostra sfuggente, deciderà di andare a trovarlo a sorpresa a casa. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Stefania assisterà ad un bacio fra la sua sorellastra e il compagno. A quel punto, la giovane Colombo capirà che sarà giunto il momento di lasciare l'abitazione di Umberto.

Il Paradiso delle signore: Fiorenza e Dante complottano alle spalle di Vittorio

Inoltre, durante l'episodio, ci sarà spazio anche per le vicende legate al grande magazzino di moda. Infatti, Fiorenza e Dante continueranno ad escogitare un piano per mettere in cattiva luce Vittorio. A tal proposito, l'intento dei due cugini sarà quello di sabotare la sfilata che si terrà al Circolo. Nel frattempo, la mamma di Anna arriverà a Milano: la sua presenza creerà scompiglio nel rapporto fra Salvatore e la sua fidanzata. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguirà la fuga di Stefania e se deciderà di perdonare i suoi genitori.