Due dei concorrenti più discussi di questa edizione del GF Vip sono Barù e Jessica. La giovane principessa, sin da quando lo chef toscano è entrato in casa, ha da subito manifestato un interesse verso di lui. Non si può dire la stessa cosa per Barù, il quale inizialmente nemmeno guardava la giovane.

Tuttavia, nelle ultime settimane i due sembrano sempre più vicini, almeno fino a pochi giorni fa. Da qualche giorno infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è allontanato sempre un po' di più da Jessica e sono diminuiti i loro momenti insieme.

Grande Fratello Vip, i dubbi di Jessica su Barù

Il modo di fare di Barù negli ultimi giorni ha causato alcuni dubbi alla principessa etiope, la quale si è confidata con Sophie dicendo: ”Vuole giocare. Crea una storia a cui fuori credono", spiegando quale sarebbe la dinamica: "Tu non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché spera di vedere un qualcosa di più”.

Questo pensiero però viene accolto da Sophie con parecchi dubbi: "Non penso ci tenga così tanto ad arrivare in finale. Anche perché non avrebbe senso distaccarsi da te a pochi passi dalla finale”. Questo dubbio viene però immediatamente chiarito da Jessica, la quale ha subito la risposta pronta e dice: "Io potrei uscire lunedì, ti ricordo che sono al televoto”, alludendo al fatto che, essendo a un passo dalla finale, non ha senso portare avanti questa strategia.

Codegoni invece pensa che: "Secondo me sta prendendo le distanze perché inizia a pensare alla sua vita fuori e non vuole sentire la tua mancanza, quindi inizia ad allontanarsi per non soffrire. Non devi inacidirti”.

Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto fra i due concorrenti del GFVip.

Barù confida che in un eventuale reazione a catena non salverebbe Jessica

Nella nottata di ieri al GF Vip, Barù si trovava in piscina insieme ai suoi compagni di avventura: Davide e Giucas. I tre hanno parlato di un'eventuale reazione a catena e su chi salvare.

A prendere l'iniziativa è stato Barù il quale ha detto: "Noi tre abbiamo fatto alleanza dall'inizio, in un eventuale reazione a catena salverei Davide, Giucas e Soleil.

No, non me ne frega di Jessica, non mi importa. Noi tre ci siamo stati dall'inizio, mi piace giocare con lei, mi piace passare del tempo insieme, ma non la salvo, salvo Giucas, Davide o Soleil, non me ne frega niente”.

Queste parole non sono piaciute ai fans della coppia sui social, i quali immediatamente hanno dato del falso allo chef toscano per il suo atteggiamento poco coerente con la giovane Selassiè. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come Jessica reagirà a queste parole di Barù.