All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sembravano essersi innamorati davvero. La loro storia è nata sotto le telecamere, ma c'erano tutti i presupposti per poterla continuare lontano da occhi indiscreti. Dopo l'eliminazione di Miriana, avvenuta durante la diretta di lunedì 7 marzo, qualcosa è andato storto. Biagio sperava di trascorrere del tempo con lei, ma in realtà non è ancora riuscito a sentirla. L'ex gieffino ha raccontato di aver trovato una donna molto più fredda e il dubbio è che qualcuno possa averle detto qualcosa di brutto sul suo conto.

Biagio D'Anelli a Pomeriggio 5

La storia d'amore tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sembra essere già arrivata ad una fine, anche se non è ancora stato confermato ufficialmente. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda martedì 8 marzo, Biagio ha spiegato che dopo l'eliminazione di Miriana qualcosa è andato storto. A dare la notizia è stata Barbara D'Urso, che ha voluto spiegare il motivo per cui Biagio era a Milano e non in collegamento da Roma, dove viene girato il Grande Fratello Vip. "Forse qualcuno ha detto a Miriana qualcosa che non le è piaciuto", ha spiegato la conduttrice, sottolineando che la gieffina è una donna molto intelligente e sensibile. Secondo Barbara D'Urso, la donna potrebbe aver scoperto qualcosa che non le è piaciuto, perché è molto strano che dall'innamoramento sia passata all'indifferenza in così poco tempo.

Cosa è successo dopo l'eliminazione di Miriana?

Biagio ha specificato di aver sempre detto la verità e di averci sempre messo la faccia. L'uomo è molto risentito per il comportamento di Miriana Trevisan, pur capendo che sicuramente la sua priorità era stare con suo figlio. Non pretendeva di trascorrere la notte con lei, ma sperava di riuscire ad avere modo di vedersi, sentirsi e parlare.

Biagio ha raccontato di essere andato a salutarla e chiederle se aveva bisogno di qualcosa. Trevisan aveva dei problemi con il cellulare perché non ricordava il pin e ha chiesto a Biagio di lasciare il suo numero al suo agente. D'Anelli lo ha fatto, ma ci è rimasto molto male, anche perché non è più riuscito a sentirla. "Non ho ricevuto nessuna chiamata" ha aggiunto D'Anelli.

Le dichiarazioni di Biagio

Biagio ha scoperto che la donna ha trascorso del tempo a rispondere ai fan su Twitter e questo lo ha molto infastidito. L'uomo è convinto che se davvero le hanno raccontato qualcosa di brutto sul suo conto, dovrebbe chiamarlo per chiarire la situazione. "Non ho nemmeno il suo numero", ha aggiunto. D'Anelli è stato ospite anche di Mattino 5, durante la puntata di questa mattina, 9 marzo. Ha spiegato di aver ricevuto un messaggio da Miriana, che gli ha dato il suo numero. Lui l'ha chiamata e lei gli ha detto che sarebbe andata a Milano per lavoro, ma non gli ha chiesto di vedersi. L'ipotesi è che lei abbia realmente scoperto qualcosa di lui che non le è piaciuto.