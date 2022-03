Nella serata di mercoledì 2 marzo c'è stata una discussione al GFVip tra Barù e Lulù Selassié. L'uomo ha rimproverato la coinquilina di avere tolto dall'asciugatrice i suoi panni ancora bagnati. Più in generale, secondo quanto detto da Barù, la Principessa spesso dimostrerebbe di non avere rispetto per gli altri.

Lo sfogo del food blogger

Prima di andare a dormire, Barù ha sbottato con Lulù, "rea" di avere tolto i suoi panni dall'asciugatrice mentre erano ancora bagnati. Secondo il nipote di Costantino Della Gherardesca, la coinquilina carica cinque lavatrici al giorno per mettere pochissime cose all'interno.

Nonostante la 23enne abbia cercato di giustificare il suo gesto, Barù è apparso piuttosto infastidito: "Sei maleducata".

Il gieffino ha rivelato di avere trovato i suoi vestiti buttati in lavanderia mentre erano ancora umidi. A tal proposito Barù ha ribadito che Lulù spesso caricherebbe delle lavatrici vuote, non avendo rispetto neanche per il clima. Secondo il nobile, se la Principessa doveva lavare il suo intimo poteva benissimo farlo a mano nel lavandino, aggiungendo: "Mi agito perché non ha rispetto per nessuno".

Barù ha rimproverato la 23enne di avere anche lasciato la cucina in condizioni pietose dopo avere preparato una piadina: "Cosa facciamo per te? Tutto. Ho lavato i tuoi piatti che hai lasciato uno schifo".

Secondo il nobile, Lulù sarebbe poco propensa alle faccende domestiche e non avrebbe mai collaborato nei turni. Infine, Barù ha sostenuto che non si possa dire a Lulù perché scoppia subito a piangere: "Fai la vittima".

Lulù accusa Jessica di non prendere le sue difese

Di fronte al rimprovero di Barù, Lulù ha cercato di spiegare che l'intimo le serviva per la puntata di giovedì 3 marzo.

Inoltre, ha sostenuto che il coinquilino avrebbe messo troppa roba nell'asciugatrice e perciò rimaneva umida dopo ore.

In seguito alla discussione con Barù, la Principessa si è scagliata contro la sorella Jessica, "colpevole" secondo lei di non aver preso le sue difese solamente per compiacere Barù.

Sentendole litigare in camera, il nobile ha raggiunto le sorelle Selassié e ha spezzato una lancia a favore di Jessica: "Ti voglio bene Lulù, ma non prendermi per il c...".

In un secondo momento Barù ha parlato dell'accaduto con Manila Nazzaro. Quest'ultima ha ammesso che Lulù sia poco collaborativa con le pulizie e ha condiviso il fatto che la Principessa abbia il vizio di togliere i panni degli altri dall'asciugatrice per mettere i suoi.