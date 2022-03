La 46^ puntata del GFVip, andata in onda giovedì 3 marzo, è stata piuttosto pesante per Miriana Trevisan. Nel post-puntata, la showgirl è stata protagonista di una discussione con Soleil Sorge per la nomination. Ma non solo, anche Sophie Codegoni si è lamentata con l'amica Jessica Selassié per avere salvato Trevisan e non lei. Parlando con Manila Nazzaro, l'ex ragazza di Non è la Rai è scoppiata in lacrime.

Lo sfogo della showgirl

Il GFVip 6 si sta avvicinando alla finale, quindi il gioco si fa sempre più duro e crudele. I "vipponi" spesso sono chiamati in causa per mandare al televoto anche un loro amico.

Il giorno seguente la 46^ puntata, Miriana ha avuto un crollo emotivo. Mentre si trovava in veranda con Manila è scoppiata in lacrime: "Tutti si aspettano da me qualcosa".

La showgirl ha precisato che tutti pretendono da lei qualcosa, ma poi la mandano sempre al televoto. Trevisan ha precisato di rimanerci male per le critiche ricevute dai suoi coinquilini, anche se dimostra di essere una donna forte: "Mi urlano da una parte e dall'altra". Stanca per la situazione che si è venuta a creare all'interno del Reality Show, Miriana ha sbottato: "Con me è stato un vessatorio pesante". A quel punto la diretta interessata ha ammesso di non comprendere il modo in cui Lulù sta trattando la sorella maggiore.

Perché ha preferito le Principesse a Codegoni? Trevisan ha precisato: "Per me Sophie è importante, ma l'ho trascurata perché vedevo Lulù più debole".

I consigli di Nazzaro

Dopo avere ascolto lo sfogo di Miriana, l'amica Manila ha cercato di rassicurarla. La diretta interessata ha chiesto alla showgirl di pensare alle cose belle affrontate al GFVip: "Un po' di leggerezza, andiamo oltre".

A tal proposito l'ex Miss ha spiegato alla showgirl che non vale la pena passare il tempo a piangere da qui alla finale del programma. A detta di Nazzaro, nessuno all'interno del reality show si è mai messo nei panni di chi aveva di fronte. Inoltre, la gieffina ha sostenuto che le critiche nei confronti di Miriana sono ipocrite.

La 44enne ha ammesso di non essere mai stata salvata dagli altri, ma solamente da Delia Duran. Manila Nazzaro si è detta sicura che lunedì 7 marzo verrà eliminata dal gioco. Tuttavia, sente di non rimpiangere nulla del suo percorso.

In merito alla finale, l'ex Miss Italia ha riferito di avere sentito delle cose imbarazzanti da Lulù e Jessica Selassié. Secondo la diretta interessata, tutti hanno partecipato al reality show per vincere il montepremi. Dunque, non ha alcun senso dire che un concorrente ha più bisogno dell'altro. Per Manila, i "vipponi" rimasti all'interno della casa di Cinecittà sono tutti ossessionati dalla finale.