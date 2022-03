Soleil Sorge polemica con gli autori del GF Vip. A pochi giorni, ormai, dalla finalissima di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giovane influencer italo-americana non risparmia una frecciatina nei confronti di chi gestisce la trasmissione.

In particolar modo, Soleil si è lamentata del trattamento che ha ricevuto in prime time, quando è stata chiamata a raccontare la sua "linea della vita". Il risultato finale non sarebbe stato dei migliori e Soleil, non contenta di come è stata gestita la cosa, non ha perso occasione per sbottare.

Soleil delusa dal trattamento che le viene riservato al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, tutti i concorrenti protagonisti di questo GF Vip 6, vengono chiamati a turni a delineare la loro linea della vita, la quale poi viene commentata nel corso della puntata di prima serata condotta da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge, a differenza degli altri inquilini, non sarebbe rimasta soddisfatta e non sarebbe contenta di come hanno parlato della sua vita.

Il motivo? A differenza degli altri concorrenti, si sarebbe parlato solo della sua infanzia fino ad arrivare alla separazione dei genitori, ma senza approfondire altre dinamiche ed altri episodi della sua vita.

Sophie si schiera con Soleil Sorge

Situazione del tutto diversa, invece, per quanto riguarda la linea della vita di Delia Duran, dato che si è partiti dalla sua infanzia, fino ad arrivare alla tormentata storia d'amore con Alex Belli.

A far notare questa cosa a Soleil, ci ha pensato anche la sua amica Sophie Codegoni.

"A lei hanno raccontato l'inizio della sua vita, la separazione e fine", ha detto l'ex tronista di Uomini e donne che ha così spezzato una lancia a favore della sua amica Soleil.

Soleil Sorge polemica con gli autori del GF Vip 6

Immediata la reazione dell'influencer che alla luce di quanto è accaduto, non ha perso occasione per polemizzare con gli autori del Grande Fratello Vip, rivelando che tenderebbero ad offuscare il suo lato umano, per far venire fuori solo ed esclusivamente quello polemico e quindi la Soleil che tende sempre a litigare e a creare discussioni con gli altri.

"È anche vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile", ha sentenziato Soleil Sorge che già in passato si era lamentata del modo in cui veniva "descritta" dalle clip che poi vengono mostrate nel corso delle puntate serali del Grande Fratello Vip.

Insomma, a pochi giorni dalla finalissima di questa sesta edizione, anche Soleil, considerata una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione, non evita frecciatine contro gli autori del reality show Mediaset.