Domani, domenica 6 marzo, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata pomeridiana di Amici prima dell'inizio del serale. Lo speciale in questione è stato registrato giovedì scorso, quindi in rete sono disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, a partire dalle discussioni che ci sono state tra i professori per i talenti da promuovere alla prossima fase. Rudy Zerbi si è scontrato con Anna Pettinelli per Gio Montana: il rapper era stato eliminato dalla speaker, ma il docente di canto l'ha salvato e mandato al prime time.

I nomi dei protagonisti del serale di Amici

Lo speciale di Amici che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 14 di domenica 6 marzo, è stato registrato pochi giorni fa per permettere agli allievi promossi di preparare al meglio le esibizioni della prima puntata del serale.

Chi non è riuscito a resistere alla messa in onda di questo fondamentale appuntamento, avrà già dato un'occhiata alle anticipazioni che da qualche tempo circolano in rete, soprattutto per scoprire chi ha ottenuto la maglia dorata e chi è stato mandato a casa.

I nove ragazzi ancora in bilico hanno preso parte a varie gare (quelle di canto giudicate da Cristiano Malgioglio e Beppe Vessicchio, quella di ballo da tre esperti tra cui Kledi), e poi è toccato ai professori dire "sì" o "no" ad ognuno di loro.

Nessuna eliminazione ad Amici 21

Come è accaduto un anno fa più o meno sempre in questo periodo, anche nell'ultima puntata domenicale di Amici prima dell'inizio del serale non ci sono state eliminazioni.

Gli insegnanti, infatti, si sono espressi positivamente per tutti i componenti della classe, portando il numero di promossi da un massimo di 14 (stabilito dalla produzione) fino a quota 18.

Si tratta di Luigi, LDA, Calma, Gio Montana, Crytical, Alice, Christian, Leonardo e Nunzio, dunque, si sono aggiunti ai già "magliati" Alex, Sissi, Dario, Michele, Carola, Aisha, John Erik, Albe e Serena.

A partecipare al primo appuntamento serale del talent-show condotto da Maria De Filippi, dunque, saranno in tanti e si vocifera che già all'esordio in due o tre dovranno abbandonare la gara.

Nel corso della registrazione di giovedì scorso, non sono mancati i momenti di tensione. Alessandra Celentano ha "bisticciato" con Nunzio per via dell'atteggiamento di superiorità che il danzatore di latinoamericano avrebbe, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono scontrati in modo piuttosto veemente per le diverse opinioni che hanno dei talenti, soprattutto su Gio Montana ("scartato" da una e salvato da un altro nel giro di poche ore).

Le possibili squadre del prime time di Amici

Domenica 6 marzo andrà in onda lo speciale di Amici durante il quale saranno assegnate le ultime maglie del serale, dopodiché inizierà la corsa di avvicinamento all'esordio in prima serata, previsto per sabato 19.

I daytime che saranno trasmessi a partire da lunedì 7, infatti, dovrebbero essere dedicati alla formazione delle squadre che da lì a qualche giorno si sfideranno davanti ad una giuria di esperti ancora top secret (dovrebbero essere in tre, con il sempre più probabile ritorno in questo ruolo di Stefano De Martino).

Esattamente come è accaduto nella precedente edizione, anche quest'anno i ragazzi in gara saranno divisi in tre diversi team, ognuno dei quali sarà capitanato da una coppia di professori.

Un'indiscrezione che circola sul web da qualche ora, sostiene che gli accoppiamenti saranno i seguenti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (di nuovo insieme dopo il successo ottenuto ad Amici 20 con Sangiovanni), Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, e infine Anna Pettinelli con Raimondo Todaro.