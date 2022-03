Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole annunciano che la settimana dal 14 al 18 marzo sarà ricca di avvenimenti e le trame di faranno ogni giorno più interessanti. In primo piano ci sarà il ritorno di Marina Giordano (Nina Soldano) che porterà scompiglio nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti). Nunzio (Vladimir Randazzo), invece, sarà in crisi a causa del lavoro al Vulcano che Silvia (Luisa Amatucci) deciderà di assegnare a un'altra persona. Le cose non andranno meglio in casa Giordano dove la tanto amata coppia formata da Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) dovrà attraversare un periodo di crisi.

Roberto e Lara rivedranno Marina Giordano

Le puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 marzo vedranno al centro dei riflettori il ritorno di Marina Giordano. I fan della soap, quindi, non dovranno aspettare molto per rivedere la protagonista rimettere piedi a Napoli. La donna arriverà in città con Fabrizio e il suo rientro turberà inevitabilmente le vite di Lara e Roberto. Non bisogna dimenticare, infatti, che prima di andare via la donna aveva scritto nero su bianco di essere innamorata di Ferri e questo non potrà passare inosservato. Tuttavia, nei primi giorni di Marina a Napoli non ci saranno grossi cambiamenti: l'imprenditrice, infatti, sarà ancora molto presa con i problemi e le debolezze di suo marito.

Nunzio sarà deluso da Silvia: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 14 al 18 marzo rivelano che Nunzio subirà una delusione da Silvia. Il figlio di Franco, disoccupato dopo essersi licenziato dai cantieri, aveva chiesto un posto di lavoro alla proprietaria del caffé Vulcano che gli aveva risposto di non avere modo di aiutarlo, almeno per il momento.

Evidentemente le cose al bar di Silvia presto cambieranno, forse per la partenza annunciata di Patrizio, e si libererà un posto che tuttavia la madre di Rossella deciderà dare a qualcun altro. Nunzio sarà in crisi dopo aver preso l'ennesima occasione di avere un posto di lavoro nel campo della cucina che è la sua passione.

Raffaele sarà in crisi con Ornella: anticipazioni settimana dal 14 al 18 marzo

Durante la settimana dal 14 al 18 marzo, a Un Posto al sole ci sarà spazio anche per la famiglia Giordano. Raffaele e Ornella, infatti, litigheranno sempre più spesso a causa delle opinioni divergenti sulle scelte dei figli e questo porterà la tanto amata coppia ad essere sempre più in crisi. Il portiere e la dottoressa Bruni saranno sempre più distanti, tanto che il padre di Diego si preparerà a compiere un gesto di cui potrebbe pentirsi molto presto.