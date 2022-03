Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 marzo, Steffy comunicherà a Liam che è incinta e che la gravidanza è una conseguenza dalla loro notte d'amore. Sia Forrester che Spencer decideranno pertanto di raccontare tutta la verità sia a Hope che a Finnegan. Inoltre Liam chiederà alla moglie di essere perdonato, mentre Zende convincerà Paris ad accettare l'offerta di lavoro alla Forrester Creations.

Paris rifiuta la proposta di lavoro alla Forrester Creations

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 marzo Liam, dopo la chiamata ricevuta da Steffy, la raggiungerà immediatamente, pensando che possa essere successo qualcosa a Kelly. Una volta arrivato da Forrester, quest'ultima gli dirà di aspettare un bambino [VIDEO] e che il padre è lui. Questa gravidanza è frutto della loro notte d'amore. Intanto Paris, dopo che Zoe le ha detto a più riprese di starle stravolgendo la vita, deciderà di rifiutare la proposta di lavoro alla Forrester Creations. Carter e Zende saranno profondamente addolorati per la sua scelta, mentre Zoe ne sarà felice.

Liam e Steffy concordano di dire la verità a Hope e Finnegan

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 marzo, Thomas prometterà a Hope di non essere più l'uomo violento di una volta. Intanto Zende non sarà d'accordo con la decisione presa da Paris e pertanto le comunicherà che parlerà con Zoe. La stessa cosa farà pure Carter, ma la ragazza resterà ferma sulle sue posizioni e non vorrà la sorella nella stessa azienda dove lavora lei.

Inoltre Thomas mostrerà qualche perplessità in considerazione del fatto che Liam ha passato ultimamente tanto tempo con Steffy, ma Hope sarà certa della fedeltà del marito.

Nel frattempo di fronte alla situazione creata, Liam e Steffy concorderanno che la cosa migliore da fare è quella di dire la verità sia a Hope che a Finnegan.

Spencer faticherà a raccontare i fatti, ma in seguito le dirà di aver passato la notte con Steffy. Quest'ultima si preparerà per fare la stessa cosa con Finnegan.

Zende convince Paris ad accettare il lavoro alla Forrester

In base agli spoiler della prossima settimana, Paris comunicherà a Carter che non lavorerà alla Forrester Creation, in quanto non è sua intenzione far infuriare la sorella. Tuttavia Buckingham non capirà come mai Zoe ha tutto questo astio nei suoi confronti. Zende però, dopo essersi confrontato con Carter e Zoe, persuaderà Paris ad accettare l'occasione che Ridge le ha dato ed alla fine dirà di sì. Infine Liam spiegherà a Hope come la sera in cui l'ha tradita con la sua sorellastra, poco prima ha creduto per errore di averla vista scambiarsi un bacio con Thomas. Spencer sarà profondamente pentito ed ora l'unica cosa che vorrà è il perdono da parte della moglie.