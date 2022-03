Il Paradiso delle Signore 6 continua con nuovi appuntamenti e colpi di scena per i protagonisti della soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni Sessanta e secondo le anticipazioni, giovedì 17 marzo sarà una puntata molto importante per Stefania (Grace Ambrose). La figlia di Ezio, infatti, si sentirà costretta a lasciare villa Guarnieri, perché Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà che la ragazza si nasconde in foresteria e non reagirà affatto bene. Nel frattempo, Dante (Luca Bastianello) e Fiorenza (Greta Oldoni) porteranno avanti il loro piano per distruggere Vittorio (Alessandro Tersigni), ma ci saranno novità anche per Salvatore (Emanuel Caserio), perché a Milano arriverà la madre di Anna (Giulia Vecchio).

Infine, Gemma (Gaia Bavaro) farà una sorpresa a Marco (Moisé Curia) e Stefania, vedendoli insieme capirà di dover andare via al più presto.

Umberto concederà pochi giorni a Stefania

Al Paradiso delle signore 6, la puntata di giovedì 17 marzo vedrà ancora una volta tra i protagonisti Stefania Colombo. La figlia di Ezio dovrà affrontare Umberto che non prenderà affatto bene la sua presenza in foresteria e le concederà solo qualche giorno per cercarsi un'altra sistemazione. Nel frattempo, Marco continuerà a stare molto distante da Gemma che deciderà di agire facendogli una sorpresa. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) si presenterà senza preavviso a villa Guarnieri e i baci tra lei e Marco faranno capire a Stefania che non potrà più restare nel suo nascondiglio.

La madre di Anna porterà scompiglio a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 17 marzo rivelano che a Milano arriverà la madre di Anna Imbriani. Per il rapporto tra Salvatore e la sua fidanzata, già minato dal rifiuto del trasferimento da parte della piccola Irene, l'arrivo della donna sarà un'ulteriore prova da superare.

Salvatore e Anna riusciranno ad essere più forti di tutto e portare avanti il loro amore?

Fiorenza e Dante trameranno contro Vittorio: anticipazioni puntata di giovedì 17 marzo

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 17 marzo darà spazio anche a Dante e Fiorenza. I due cugini continueranno a tramare alle spalle di Vittorio per metterlo in cattiva luce e coglieranno l'occasione della presentazione dei nuovi abiti per agire.

Dopo aver ottenuto le quote del Paradiso, l'imprenditore italo-americano non avrà nessuna intenzione di fermarsi. Il prossimo obiettivo di Romagnoli, infatti, sarà sabotare la sfilata al Circolo che ci sarà a breve e far perdere credibilità a Vittorio Conti fino a distruggerlo definitivamente.