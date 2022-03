Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 e la settimana dal 28 marzo al 1° aprile vedrà tra i protagonisti Stefania e Marco che riconosceranno i propri sentimenti. La situazione economica di Flavia, invece, peggiorerà dopo la rottura con il marito e Ludovica sosterrà la madre. La ragazza, inoltre, si avvicinerà a Ferdinando risvegliando la gelosia del suo fidanzato. Infine, Salvatore progetterà la sua vita lontano da Milano per salvare il suo rapporto con Anna.

Stefania deciderà di lasciare la redazione

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 28 marzo al 1° aprile sarà concentrata ancora sulla famiglia Colombo e in particolare su Stefania e Gemma.

Il rapporto tra le due ragazze sembrerà compromesso per sempre a causa della bugia detta dalla signorina Colombo sul suo soggiorno alla villa, così per dimostrare la sua buona fede Stefania deciderà di lasciare la redazione e allontanarsi da Marco. Nel frattempo, quest'ultimo confiderà a Flora di avere dei problemi con Gemma: non è più sicuro dei sentimenti che prova per la figlia di Veronica. Mentre Irene inizierà a domandarsi il perché della decisione di Stefania, Marco sarà convinto che la ragazza provi qualcosa per lui, ma lei negherà. Tra i due ragazzi, però, sarà difficile nascondere a lungo quello che provano l'uno per l'altra e dopo essere stato a cena dai Colombo, Marco si recherà da Stefania e la passione li travolgerà.

Flavia ancora contraria alla relazione di sua figlia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 28 marzo al 1° aprile rivelano che durante la settimana ci sarà ampio spazio anche per Salvatore, deciso a costruirsi un futuro con Anna lontano da Milano. Marcello scoprirà per caso i progetti del suo amico e non prenderà bene le sue intenzioni di trasferirsi, ma dopo una discussione i due soci riusciranno a spiegarsi e faranno pace.

Marcello, inoltre, dovrà fare i conti con Flavia che si opporrà in tutti i modi alla storia con Ludovica e a peggiorare le cose ci sarà la presenza di Ferdinando, sempre più vicino alla signorina Brancia. Marcello noterà l'intesa tra i due e la sua storia d'amore comincerà a vacillare.

Dante vicino a Beatrice: anticipazioni settimana 28 marzo -1° aprile

La settimana dal 28 marzo al 1° aprile al Paradiso delle signore 6, racconterà anche la crisi di Flavia che dopo essersi lasciata con il marito verserà in una condizione economica molto critica e ne parlerà con Ludovica. Intenerita dal racconto di sua madre, la signorina Brancia metterà una pietra sulle loro incomprensioni e si riavvicinerà a Flavia. Ferdinando, invece, deciderà di occuparsi delle quote finanziarie lasciate scoperte nell'affare con Dante, mentre Romagnoli si renderà conto che a pagare le spese maggiori del suo piano sarebbe Beatrice e prenderà una decisione inaspettata. L'uomo e la cognata di Vittorio, infatti, saranno sempre più vicini, tanto che Dante aiuterà Beatrice a risolvere un problema che riguarda sua figlia Serena in collegio.