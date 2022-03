È arrivata la conferma ufficiale, a partire dal 6 aprile, Brave and Beautiful tornerà su Canale 5, prendendo il posto della soap Love is in Air, giunta ormai alla conclusione. Nelle nuove puntate di questa seconda stagione, Suhan e Cesur divorzieranno. La figlia di Tahsin scoprirà in seguito di essere incinta e deciderà, almeno inizialmente di mantenere segreta la gravidanza.

Brave and Beautiful torna su Canale 5 dal 6 aprile

Dallo scorso settembre, i fan della Serie TV Brave and Beautiful attendevano di sapere quando le vicende di Cesur Alemdaroğlu e Suhan Korludağ sarebbero tornare su Canale 5.

Quel momento è finalmente arrivato. Stando ai promo in onda sulle reti Mediaset, Brave and Beautiful tornerà dal prossimo 6 aprile a partire dalle 16:50. Quindi, il giorno dopo la conclusione di un' altra serie tv turca molto amata, Love is in the air. Il pubblico potrà finalmente scoprire se l'amore tra i due protagonisti potrà essere vissuto senza complicazioni oppure no.

Suhan e Cesur si separano nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dalle anticipazioni relative alle puntate in onda ad aprile 2022, Suhan e Cesur divorzieranno. Sarà proprio Suhan a porre fine al matrimonio, stanca della lotta tra Cesur e Tahsin. Alemdaroğlu continuerà ad accusare Tahsin della morte della madre Fugen e sarà all'oscuro del fatto che invece il colpevole è Riza.

La sete di vendetta di Cesur farà allontanare la moglie, la quale pur amando il marito, non riuscirà più a reggere la tensione. Nel corso delle nuove puntate, una scoperta di Suhan, potrebbe però cambiare le carte in tavola.

Cesur Alemdaroğlu scopre che Suhan è incinta: anticipazioni aprile 2022

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Brave an Beautiful, la figlia di Tashin dopo la separazione da Cesur, comincerà ad accusare degli strani malesseri.

L'amica Şirin sarà molto preoccupata e la convincerà ad andare da medico. Sarà così che Suhan scoprirà di essere incinta. Una notizia che la lascerà senza parole, tanto che non saprà come comportarsi. Innanzitutto non dirà nulla a nessuno della gravidanza e, in più di un' occasione, penserà addirittura di abortire. Con il passare del tempo, Suhan si confiderà con il fratello Korhan, il quale le consiglierà di dire tutta la verità a Cesur.

Suhan però, non sembrerà ascoltare i consigli del fratello e si recherà in clinica per abortire. Proprio nel medesimo frangente, Korhan rivelerà ad Alemdaroğlu che la sorella è incinta. Cosa farà ora Cesur? Per scoprirlo non resta che seguire tutti gli appuntamenti con Brave and Beautiful che, dal 6 aprile, andrà in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per recuperare le puntate già andate in onda, basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.