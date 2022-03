Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera americana "Beautiful", trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile, Thomas esorterà Hope a perdonare Liam per dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Inoltre Steffy ribadirà l'intenzione di fare il test di paternità per vedere di chi è figlio, mentre Zoe ribadirà a Zende di amarlo.

Finnegan dichiara il suo amore a Steffy

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 28 marzo al 2 aprile, Thomas vedrà Liam intento a chiedere perdono a Hope e apprenderà tutto quello che è successo tra lui e Steffy.

Quando Spencer andrà via, Logan ribadirà al giovane Forrester che è tutto vero quanto da lui sentito e che la sorella non ha la sicurezza se il padre è proprio Liam, oppure Finnegan. A questo punto Thomas proverà in ogni modo a stare vicino a Hope, invitandola a più riprese a dare una seconda possibilità al suo matrimonio.

Nel frattempo Wyatt e Flo chiederanno a Liam i motivi dei suoi ultimi strani comportamenti e il ragazzo confesserà di aver tradito la moglie con la sua sorellastra. Steffy invece sarà felice quando Finnegan le professerà tutto il suo amore.

Zoe rimane scioccata dal messaggio in cui Zende la invitava a non accelerare con Carter

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 aprile, Finnegan confiderà che il bambino che attende Steffy possa essere suo, ma che in caso contrario non la abbandonerà e le starà al fianco.

Intanto Zoe esprimerà a Zende per l'ennesima volta tutti i propri sentimenti e tenterà a far confessare all'uomo di essere contrario al suo matrimonio con Carter. Inoltre Thomas persuaderà Hope a perdonare Liam, per il bene della sua famiglia.

Nel frattempo Liam si sfogherà con Wyatt in merito a quanto successo e quest'ultimo non potrà che rimproverarlo, perchè per un equivoco ha messo in discussione il suo rapporto con Hope. In tutto questo Steffy risulterà effettivamente incinta e lei stessa si sarà ormai convinta che fare il test di paternità sia la soluzione ideale per tutti.

Tra le altre cose Zoe resterà scioccata quando leggerà il messaggio inviatole da Zende, in cui la esortava a non correre troppo con Carter e a ponderare per bene ogni decisione.

Carter chiede a Ridge di essere suo testimone di nozze

In base agli spoiler della prossima settimana, la ginecologa fermerà ogni proposito di Steffy e le dirà espressamente che non è ancora il momento adatto per fare il test di paternità e che ora l'unica cosa che deve fare è quella di restare a riposo.

La giovane Forrester riferirà a Hope, Liam e Finnegan che si dovrà attendere ancora del tempo prima di capire il padre del nascituro. Inoltre Hope ammetterà davanti a Thomas che sta soffrendo tanto per quanto fattole da Liam e che è incerta se perdonarlo. Infine Carter chiederà a Ridge di essere suo testimone di nozze, anche se Zoe è molto lontana da fissare una data precisa.