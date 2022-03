La puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 marzo 2022 chiude la settimana di programmazione su Rai 1. L'episodio va in onda come sempre alle 15:55 su Rai 1 e on demand su RaiPlay, dove può essere visto anche in replica. Le anticipazioni fanno luce sulle conseguenze della confessione di Stefania, che avrà importanti ripercussioni nelle puntate della prossima settimana, coinvolgendo in prima persona anche Gemma e Marco.

Salvatore, invece, avrà in mente un piano per salvare la sua storia d'amore con Anna ma non ne farà parola con nessuno.

Dopo il grande passo di Ludovica, che si è presentata al Circolo in compagnia di Marcello, Flavia rode di rabbia. Ancora non sa che cosa la aspetta.

Il Paradiso delle Signore 6 episodio 135 venerdì 25 marzo 2022

Ludovica e Marcello sono innamorati e, da quando si sono messi insieme, hanno sfidato i malpensanti e i pettegolezzi. Non solo: sono andati contro Flavia, disposta a tutto pur di farli separare. Ovviamente sta solo fingendo comprensione con la figlia, avendo in mente un piano per farla allontanare dall'odiato Barbieri.

Con sua grande felicità, Ludovica è rimasta affascinata da Torrebruna, con il quale passa diverso tempo. Marcello comincerà a essere molto geloso e non si esclude un colpo di scena nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6.

Al circolo, Fiorenza non perde tempo per riferire i pettegolezzi sul conto Ludovica e Marcello a Flavia, di ritorno da Napoli con notizie disastrose.

Gemma scopre le bugie di Marco

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani, Gemma verrà a conoscenza di una scomoda verità. Tutto inizierà quando Marco la inviterà a Villa Guarnieri per una cena, tentando di recuperare la sua fiducia messa a dura prova negli ultimi tempo.

E, proprio grazie a una pura coincidenza, la giovane Zanatta scopre che Stefania si è rifugiata lì, aiutata da Marco. La sua reazione sarà molto forte.

Stefania davanti alla verità, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Stefania si presenta a Villa Guarnieri, inconsapevole che Gemma abbia scoperto tutto. Messa alle strette, non può che confessare quanto successo.

Non si trovava da zia Ernesta, ma nella foresteria dei Guarnieri. Marco sapeva tutto e ha preferito tacere.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani, Dante riuscirà a fare breccia nel cuore di Beatrice, che lascerà perdere i sospetti sul suo conto. L'attrazione è troppo forte per entrambi.

Come era facile supporre, Dante e Beatrice si lasceranno andare e si baceranno a lungo, facendo trionfare la passione. Questo bacio farà riflettere Romagnoli, che nelle puntate della prossima settimana, prenderà una decisione inaspettata proprio per non mettere in difficoltà Beatrice.