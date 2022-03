Nuovo appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore. Curiosi di sapere che cosa succederà nelle puntate che saranno trasmesse regolarmente su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 marzo? Secondo le anticipazioni, Stefania chiederà aiuto a Marco, che le troverà un ottimo rifugio. Umberto, però, scoprirà tutto e le darà un paio di giorni per sloggiare da villa Guarnieri. Adelaide, ignara del ricatto di Dante al commendatore Guarnieri, sarà convinta che il cugino di Fiorenza sia un ottimo socio per Vittorio. Nel frattempo, i due soci avranno un violento scontro verbale per via della sfilata al Circolo.

Gemma si sentirà molto trascurata da Marco e si presenterà a sorpresa a villa Guarnieri. Stefania osserverà di nascosto il bacio tra Gemma e Marco e prenderà un’importante decisione. A Milano arriverà la madre di Anna, che metterà a dura prova il rapporto tra sua figlia e Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania chiede aiuto a Marco

La famiglia Colombo e la signora Moreau saranno preoccupate per la scomparsa di Stefania. Adelaide, ignara di ciò che ha fatto Dante a Umberto, spenderà parole di profonda stima per il nuovo socio di Vittorio. La piccola Irene non avrà nessuna intenzione di trasferirsi a Milano con sua madre e il suo futuro patrigno. Quest’ultimo si troverà costretto a rinunciare all’acquisto dell’appartamento dove la Venere Cipriani vive in affitto.

Stefania piomberà a Villa Guarnieri per chiedere aiuto a Marco e il ragazzo le troverà un perfetto nascondiglio proprio nella foresteria della villa.

La giovane Colombo, dopo essersi accomodata nel suo rifugio, manderà un telegramma alla sua famiglia. Il nipote di Sant’Erasmo continuerà a tenere segreto il rifugio di Stefania e sarà costretto a rifiutare l’invito di Gemma.

Quest’ultima inizierà a credere che Marco non sia più interessato a lei. Vittorio scoprirà che Dante ha organizzato una sfilata di moda al Circolo per presentare la nuova collezione Paradiso senza dirgli niente, e i due avranno un feroce battibecco. Stefania, immersa nei propri pensieri, ripenserà ai bei momenti trascorsi con Gloria e sarà combattuta tra la voglia di perdonarla e la rabbia che cova ancora nei suoi confronti per aver lasciato soli lei ed Ezio.

Ezio e Gloria mentono sull'assenza di Stefania al Paradiso delle Signore

Ezio e Gloria, estremamente preoccupata per Stefania, saranno costretti a mentire sulla sua assenza al Paradiso delle Signore. Nel frattempo, il signor Conti informerà le Veneri che sfileranno al Circolo con gli abiti disegnati da Flora accanto ad alcune modelle professioniste. Ludovica si mostrerà molto interessata ai racconti del signor Torrebruna, che farà di tutto per conquistare il suo cuore. Flavia, sempre più convinta che Torrebruna sia l’uomo adatto a sua figlia, continuerà a ostacolare il rapporto tra Ludovica e Marcello.

Il Paradiso delle Signore spoiler da lunedì 14 a venerdì 18 marzo: arriva la madre di Anna

Nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, Umberto scoprirà il nascondiglio di Stefania e le darà pochi giorni di tempo per trovare un altro alloggio.

Intanto, Fiorenza e Dante metteranno in atto un piano malefico per sabotare la sfilata al Circolo e sporcare l’immagine di Vittorio. Il rapporto tra Anna e Salvatore sarà messo a dura prova dalla madre della signorina Imbriani. I continui rifiuti di Marco spingeranno Gemma a presentarsi a Villa Guarnieri senza avviso. Stefania assisterà a un bacio tra i due e capirà che è arrivato il momento di togliere il disturbo.

La ragazza si presenterà a casa Colombo solo per fare le valigie e informerà la sua famiglia che andrà a vivere dalle sue amiche. La sfilata al Circolo sarà deludente: Vittorio difenderà a denti stretti la sua idea e le Veneri che hanno sfilato, demoralizzate dopo il confronto con le modelle professioniste.

Agnese chiederà alla signora Imbriani di convincere la sua nipotina a vivere a Milano con Anna e Salvo, ma la nonna di Irene non sarà d’accordo. Anna inizierà a valutare l’idea di tornare al suo paese d’origine. Infine, il signor Colombo incontrerà sua figlia per raccontarle tutta la verità su Gloria.