A pochi giorni ormai dalla finalissima del GF Vip 6, il clima tra le mura domestiche della casa di Cinecittà comincia ad essere particolarmente teso.

Occhi puntati in primis su Barù che, in queste ore, con la consueta schiettezza che lo contraddistingue, non si è fatto problemi a mettere in chiaro il suo rapporto con Delia Duran, ammettendo che una volta usciti dalla casa di Cinecittà, non vorrà avere più niente a che fare con lei e neppure con suo marito.

Barù e Delia: botta e risposta al GF Vip prima della finalissima

Nel dettaglio, in queste ultime ore di permanenza nella casa del GF Vip, Barù è stato molto chiaro e limpido nei confronti di Delia e non si è fatto problemi a mettere la parola fine al loro rapporto.

La moglie di Alex Belli è andata da lui per confessargli di averlo nominato durante l'ultima puntata serale del Reality Show, ammettendo però di essere un po' amareggiata e anche dispiaciuta per quel voto.

Insomma Delia non ha nascosto i suoi "sensi di colpa" per aver nominato Barù e averlo così mandato al televoto per la prossima eliminazione dalla casa di Cinecittà.

Immediata la reazione del nipote di Costantino Della Gherardesca che, senza farsi tanti problemi, ha chiesto alla moglie di Alex di non farsi assalire da questi sensi di colpa, dato che lui una volta terminata questa esperienza nella casa del GF Vip, non ha alcuna intenzione di frequentare lei e neppure suo marito.

Barù chiude con Delia e Alex Belli pensando al dopo Grande Fratello Vip 6

"Non ti sentire in colpa, ti reputo una persona buona, ma a te ed Alex non vi voglio più vedere fuori da qui", ha ammesso senza farsi troppi problemi Barù, che ha così messo in chiaro le cose con la modella che con lui sta condividendo queste battute conclusive all'interno della casa di Cinecittà.

"Giuro. Se ti vedo per sbaglio va bene, ci prendiamo un caffè. Anche te da sola non mi interessa tanto rivederti", ha aggiunto ancora Barù dimostrando di avere le idee molto chiare e quindi di non aver alcuna intenzione di coltivare un rapporto di amicizia con Delia e suo marito una volta che saranno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il dopo GF Vip di Barù: 'addio' ad Alex e Delia, ma non a Davide Silvestri

Insomma Barù ha ribadito a chiare lettere di non voler avere nulla a che fare con Delia e suo marito, una volta che si spegneranno i riflettori sul programma di Canale 5.

Situazione diversa, invece con Davide Silvestri: in questo caso, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ammesso di voler continuare a frequentarlo anche dopo, al punto da progettare già delle possibili uscite insieme, dato che tutti e due condividono la passione per il surf.