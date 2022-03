Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana 'Un posto al sole' riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 marzo su Rai 3, Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) sarà protagonista di un duro scontro con Ornella, a causa di Patrizio: l'uomo, poi, si concederà una particolare confidenza con Elvira, trascorrendo del tempo insieme alla donna. Alla fine la serata prenderà una piega del tutto inaspettata. Nel frattempo, Nunzio dovrà scegliere l'abito giusto da indossare per trascorrere una serata mondana insieme a Chiara.

Quest'ultima, purtroppo, commetterà un grosso errore, cadendo nuovamente nella sua dipendenza dalla cocaina. Marina e Fabrizio, invece, torneranno a Napoli, ma il rapporto tra i due cambierà totalmente rispetto al passato e non in modo positivo.

Un posto al sole, episodi dal 14 al 18 marzo: Raffaele e Ornella ai ferri corti

Negli episodi di 'Un posto al sole', trasmessi dal 14 al 18 marzo, Raffaele e Ornella si ritroveranno ai ferri corti: al contrario, il padre di Patrizio si troverà molto bene con Elvira. Nel frattempo, Nunzio sarà impegnato a scegliere il vestito giusto per uscire con Chiara: ben presto, l'uomo si ritroverà ad affrontare la differenza di ceto tra lui e la sua giovane conquista.

Successivamente Roberto scoprirà che Marina è tornata a Napoli: il ritorno della donna scatenerà la gelosia di Lara. Chiara, invece, cederà nuovamente alla tentazione della cocaina, ma la sua dipendenza non passerà inosservata agli occhi di tutti.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 marzo: Samuel non viene assunto come capocuoco al Caffè Vulcano

Nelle puntate di 'Un posto al sole', in onda dal 14 al 18 marzo, Marina si mostrerà assai turbata, in quanto noterà una forte complicità tra Roberto Ferri e Lara. Nel frattempo, Samuel farà una scoperta che cambierà definitivamente il suo umore: l'uomo appurerà di non essere stato assunto al posto di Patrizio, come capocuoco presso il Caffè Vulcano.

Micaela, invece, prenderà un'iniziativa con suo figlio Jimmy, ma ancora una volta non consulterà Niko. Successivamente Samuel verrà a sapere che Nunzio è riuscito a farsi assumere al Caffè Vulcano e non la prenderà affatto bene. L'uomo si affretterà a dare la notizia a Chiara, ma la reazione della giovane non sarà quella prevista.

Samuel affronta Nunzio a muso duro

Renato verrà messo in difficoltà da una strana iniziativa presa dalle gemelle Cirillo: a causa di ciò, l'uomo rischierà di rovinare il suo programma per la festa del papà. Manuela, però, penserà ad una buona soluzione, per mettere d'accordo tutti quanti. Infine, Samuel sarà assai ferito e deluso per il comportamento avuto da Nunzio, così deciderà di affrontarlo a muso duro.