Lo sceneggiato Love is in the air che ha fatto il suo debutto su Fox a luglio 2020 conquistando il primo posto tra le serie televisive turche, sta continuando a fare compagnia ai fan italiani affezionati ancora per qualche altra settimana.

Nel corso dell’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset l’8 marzo 2022 a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) sempre più sofferenti per l’abbandono del loro amico Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non avranno altra scelta oltre a quella di rivolgersi allo stesso, nell’istante in cui non faranno in tempo a occuparsi degli affari dell’Art Life.

Anticipazioni Love is in the air, puntata 8 marzo: Engin e Piril in difficoltà, Aydan non vuole dipendere da Kemal

Gli spoiler della puntata della soap opera il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı e in programmazione su Canale 5 martedì 8 marzo, raccontano che nell’azienda Art Life si inizierà a sentire la mancanza del pilastro Serkan: a trovarsi in evidente difficoltà saranno Engin e Piril, che faranno fatica a gestire tutti i progetti della società senza l’aiuto del ricco imprenditore.

Nel contempo a catturare l’attenzione sarà anche Aydan (Neslihan Yeldan), decisa a dare una svolta alla sua esistenza alla stessa maniera del figlio Serkan: la signora Bolat dopo aver cercato di mettere in pratica i consigli dell’amica Ayfer (Evrim Doğan) e del suo assistente Seify (Alican Aytekin) su come vivere una vita decisamente più modesta, confesserà al suo compagno Kemal (Sinan Albayrak) di voler iniziare a essere indipendente per avere il timore che da un giorno all’altro lui possa decidere di mettere la parola fine alla loro relazione sentimentale.

Serkan escogita un nuovo piano per risolvere il problema nell’azienda Art Life

Successivamente Serkan non perderà tempo per occorrere in soccorso dei suoi amici Engin e Piril, non appena si renderà conto che hanno bisogno di lui. Il marito di Eda (Hande Erçel) però quando rimetterà piede all’Art Life su richiesta dei genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu), si accorgerà che il suo contributo seppur fondamentale in quel determinato momento non sarà sufficiente sul lungo termine.

Per tale motivo il padre di Kiraz (Maya Başol) si affretterà a escogitare un nuovo piano per risolvere il problema sorto nell’azienda, a seguito della sua drastica decisione di vendere le sue azioni societarie in modo da salvare un progetto di Eda in Italia e intraprendere la carriera di docente di architettura all’università.