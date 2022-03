Sabato 19 marzo inizierà il serale di Amici, ma già da oggi giovedì 3 si conoscono i nomi dei ragazzi che si esibiranno davanti alla giuria ancora top secret. Nel corso della puntata che è stata registrata nel pomeriggio, gli insegnanti hanno promosso tutti gli allievi ancora in bilico: non ci sono state eliminazioni, quindi il cast del prime time è composto da 18 elementi tra cantanti e ballerini. I giudici delle gare sono stati Cristiano Malgioglio e Kledi, Michele Bravi ospite musicale.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Sono ufficialmente finiti gli speciali domenicali di Amici.

In queste ore, infatti, Maria De Filippi ha registrato l'ultimo di questa edizione, quello che andrà in onda il 6 marzo.

Le anticipazioni che trapelano dagli studi Elios fanno sapere che gli allievi ancora senza maglia dorata si sono esibiti davanti a vari giudici, per cercare di convincerli ad acconsentirgli l'accesso al serale.

I ballerini si sono esibiti davanti a Kledi, mentre i cantanti con Cristiano Malgioglio: quest'ultimo ha particolarmente apprezzato l'interpretazione di Gio Montana sulla cover e gli ha dato nove.

Durante la puntata, inoltre, è stato presentato il direttore artistico del prime time, il coreografo Stephane Jarny, che torna per il secondo anno consecutivo alla guida dello spettacolo che dal 19 marzo farà compagnia ai telespettatori per nove settimane.

I promossi alla prossima fase di Amici

Le classifiche stilate grazie ai voti dei giudici della ventiduesima puntata di Amici hanno visto ai primi posti: Alice per il ballo, Gio Montana per le cover ed LDA per la prova di tecnica vocale davanti al maestro Beppe Vessicchio.

Nella graduatoria generale di canto, però, il primo è stato Luigi.

Dopo aver cantato quattro brani su richiesta di Rudy Zerbi, il giovane ha ottenuto la maglia dorata ed è entrato a far parte del cast del serale.

Il secondo a presentarsi davanti al proprio docente di riferimento è stato Luca D'Alessio (Lda). Il napoletano ha portato in scena la sua versione di "Perdere l'amore", che ha spinto Rudy a dire sì per il suo passaggio al prime time.

Man mano che si sono esibiti, gli alunni ancora senza pass per il serale hanno conosciuto il loro destino: Veronica Peparini ha promosso Alice, Alessandra Celentano ha scelto di far proseguire Leonardo, Anna Pettinelli ha scommesso ancora su Crytical, Raimondo Todaro si è esposto per Nunzio e Christian.

Presto la formazione delle nuove squadre di Amici

A partecipare alla prima puntata del serale di Amici saranno in 18: Alex, Sissi, Dario, Carola, Michele, Aisha, Crytical, Nunzio, Leonardo, Christian, LDA, Luigi, Serena, John Erik, Alice, Gio Montana, Calma e Albe.

Vista la promozione di tutta la classe, come Maria De Filippi ha spiegato in passato, durante il serale verrà istituita la doppia eliminazione a settimana, per far sì che si arrivi alla finalissima di maggio con quattro/cinque talenti ancora in gara.

Sabato 19, quindi, due artisti lasceranno il programma dopo il giudizio della giuria (che dovrebbe essere formata da Stefano De Martino, Giorgia e Giulia Michelini).

Se il meccanismo del serale dovesse rimanere invariato rispetto a un anno fa, presto i 18 allievi ancora in gioco saranno divisi in tre squadre, ognuna capitanata da una coppia di insegnanti (uno di canto e uno di ballo): questi team si sfideranno a colpi di coreografie e canzoni fino all'elezione del vincitore di Amici 21.