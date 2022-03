La sconfitta negli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal ha avuto molto clamore mediatico, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Un 3 a 0 pesante maturato a venti minuti dalla fine, con i bianconeri che hanno subito due gol su rigore ed uno da calcio d'angolo. Un'eliminazione che sa di beffa in considerazione della buona prestazione nel primo tempo in cui la Juventus avrebbe potuto segnare uno o due gol. Di certo uscire contro la settima in classifica nel campionato spagnolo dimostra le problematiche del calcio italiano anche se le prestazioni di Milan e Inter in Champions League sono state migliori, almeno dal punto di vista del gioco.

I rossoneri sono usciti ai gironi dopo aver incontrato squadre importanti come Liverpool, Atletico Madrid e Porto, l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale dal Liverpool, una delle possibili vincitrici della massima competizione europea.

A parlare della disfatta europea della Juventus è stato anche Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter. Il presentatore televisivo ha sempre ironizzato sulla Juventus negli anni, utilizzando anche delle frecciatine che hanno infastidito i tifosi bianconeri. E proprio dopo l'eliminazione della Juventus contro il Villareal Bonolis ha ironizzato sottolineando di aver letto di una battuta sui bianconeri in cui si invitava la squadra a togliere la zebra come simbolo della squadra e mettere invece la giraffa.

Evidente il riferimento al fatto che i bianconeri escono sempre a testa alta dalla Champions League.

Il presentatore Bonolis ha parlato dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League

'Ho sentito una battuta carina sui bianconeri, a cui si consigliava di cambiare l'animale di rappresentanza, di togliere la zebra e mettere la giraffa visto che sono tanti anni che escono a testa alta dalla Champions'.

Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League negli ottavi di finale contro il Villareal. Il presentatore televisivo ha aggiunto: 'Noi interisti tendiamo ad essere, sempre con il massimo rispetto, degli antijuventini'. Bonolis ha poi confrontato l'eliminazione della Juventus con quella dell'Inter, anch'essa usciti dalla Champions League agli ottavi di finale.

I nerazzurri però sono stati battuti dal Liverpool, una delle possibili vincitrici della massima competizione europea, e non da una squadra evidentemente abbordabile come il Villareal.

Bonolis sperava nella qualificazione ai quarti della Juve perché competizione impegnativa

Il presentatore televisivo si è detto dispiaciuto dell'eliminazione della Juventus anche perché la Champions League è impegnativa e avrebbe potuto creare problemi ai bianconeri in campionato. A tal riguardo dopo la pausa per le nazionali ci sarà l'atteso match di campionato fra Juventus e Inter. In caso di vittoria i bianconeri scavalcherebbero di due punti i nerazzurri anche se quest'ultimi devono recuperare un match di campionato.