Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 10 marzo, è arrivato un messaggio speciale e del tutto inaspettato da parte di Rocco Siffredi per Lulù Selassié. L'attore ha specificato di essere un grande fan della principessa e di tifare per lei in finale. Un messaggio che sicuramente Selassié non si aspettava e che ha scatenato anche la reazione di Manuel Bortuzzo, che ieri si è lasciato intervistare da Alfonso Signorini.

Una semifinale ricca di colpi di scena

La semifinale del Grande Fratello Vip, in onda durante la prima serata di giovedì 10 marzo, è stata davvero ricca di colpi di scena.

Il pubblico a casa ha scelto Barù come quarto finalista di questa edizione, che si è aggiunto a Davide Silvestri, Delia Duran e Lulù Selassié, dopo l'eliminazione inaspettata di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. Ci sono stati anche come sempre i tanto attesi confronti. Il primo è stato tra Soleil Sorge e le donne della casa, mentre il secondo è stato tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, che sembrano aver già messo un punto alla loro relazione. A stupire il pubblico, però, è stata anche la dedica speciale e del tutto inaspettata che ha ricevuto la principessa Lulù Selassié. Le dolci parole ricevute dalla gieffina sono state pronunciate da Rocco Siffredi, che ha voluto dirle che fa il tifo per lei.

La dedica di Rocco Siffredi

Poco prima di chiudere la diretta di questa semifinale ricca di emozioni, Alfonso Signorini ha voluto mostrare a Lulù Selassié un messaggio speciale, inviato da Rocco Siffredi. L'attore ha mandato un video alla principessa, spiegandole che era in un locale per la Festa della Donna. "Sei la donna che mi interessa di più" ha dichiarato Siffredi, sottolineando che secondo lui lei è la più vera e la più simpatica, proprio come è lui.

L'attore si è anche rivolto a Manuel Bortuzzo, spiegandoli che lui è solo un fan di Lulù e sottolineando che augura alla coppia tutto il bene del mondo. "Sono il tuo fan numero uno" ha dichiarato Siffredi, sottolineando che spera davvero che possa vincere la principessa. "Te lo meriti, sei fantastica" ha aggiunto l'attore di film per adulti, scatenando la gioia di Selassié.

La reazione di Manuel

"Ti adoro, sei troppo forte" ha risposto Lulù, dopo aver visto il messaggio. Ha sottolineato anche che non vede l'ora di conoscere l'attore. La reazione di Manuel Bortuzzo, fidanzato di Lulù, è sembrata a tutti meno entusiasta di quella della principessa Selassié. "Dissociamoci dall'ambito pornografico" ha sottolineato il nuotatore, scherzando sulla carriera dell'attore che ha mandato la dedica a Lulù.