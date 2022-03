Continua l'appuntamento con la nuova fiction di Canale 5 dal titolo Più forti del destino con Loretta Goggi, Lara Chiatta e Giulia Bevilacqua. Una Serie TV in costume che si articolerà in quattro appuntamenti densi di colpi di scena. La trama della 2° e 3° puntata, che i telespettatori avranno modo di vedere l'11 e il 16 marzo in prima visione sulla rete ammiraglia Mediaset rivela che Arianna e Rosalia saranno coinvolte in un drammatico incendio. Costanza, invece, capirà di non amare più Antonio.

Anticipazioni Più forti del destino: puntate 11 e 16 marzo

Le anticipazioni Più forti del destino, riguardanti la 2° e 3° puntata in programma venerdì 11 e mercoledì 16 marzo in prime time sui teleschermi di Canale 5 annunciano sorprese a non finire.

In dettaglio, ci sarà molta preoccupazione per la scomparsa di Arianna (Giulia Bevilacqua) e Rosalia dopo essere rimaste coinvolte in un terribile incendio, divampato a palazzo. Tutti i parenti, a questo punto, crederanno che siano decedute tra le fiamme. A tal proposito, i loro nomi verranno inseriti nella lista ufficiale delle vittime della terribile tragedia.

Ben presto, si scoprirà la verità dei fatti. In particolare, Rosalia e Arianna riusciranno a mettersi salvo.

Proprio quest'ultima cercherà di mettersi in contatto con la figlia per informarla di quello che le è successo dopo essere riuscita a recuperare un po' di lucidità.

Costanza comprende di non essere più innamorata di Antonio

Nella 2° e 3° puntata di Più forti del destino trasmesse l'11 e il 16 marzo in televisione, Costanza (Dharma Mangia Woods) comprenderà di non essere più innamorata di Antonio (Teodoro Giambanco).

Per questa ragione, la donna progetterà l'idea di troncare per sempre la loro storia d'amore.

Ed ecco che Libero (Leonardo Pazzagli) esprimerà il desiderio di scappare insieme a Costanza Di Giusto, in procinto di diventare la sposa di Antonio. A tal proposito, la ragazza deciderà di dimostrare che Libero è estraneo all'incendio appiccato al palazzo durante il debutto del cinematografo.

Anzi, si è dimostrato un vero eroe salvandola dalle fiamme.

Inoltre, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Rosalia (Laura Chiatta), la quale si dichiarerà disposta a tutto pur di difendere il suo futuro. Infine Duca Guglielmo Villalba apprenderà che Arianna (Giulia Bevilacqua) è riuscita a scampare alle fiamme, tanto da non risultare nella lista delle persone decedute.

La nuova fiction in costume della rete ammiraglia Mediaset è in programma ogni mercoledì sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming o in modalità on-demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".