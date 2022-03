Le anticipazioni di Una vita riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 19 marzo, saranno incentrati principalmente sulla tresca tra Marcos e Soledad.

I due verranno sorpresi da Anabel, la quale sarà sconvolta ma, almeno inizialmente, farà finta di nulla con il padre. Aurelio coglierà l'occasione per avvicinarsi ancora di più ad Anabel e ad aiutarlo in tal senso ci penserà Natalia.

Fabiana sospetta di Soledad, Aurelio vuole Anabel

In Una vita, Antonito partirà per la missione diplomatica in Marocco. Non passerà molto tempo prima che Lolita riceva un telegramma con cui il marito annuncerà di essere arrivato a destinazione.

Sembrerà andare tutto per il meglio, se non che Lolita, ascoltando una conversazione di Ramon, intuirà che la missione di Antonito sarà più pericolosa di quanto le aveva fatto credere.

In attesa di ulteriori notizie sui Palacios, nelle puntate in onda sino al 19 marzo prossimo, Soledad dirà alle altre domestiche di aver vinto alla lotteria. Una bugia per giustificare il fatto che stia comprando abiti nuovi e costosi. Aurelio intanto, con l'aiuto di Natalia, riuscirà ad attirare Anabel in un luogo isolato. Fabiana intanto, scoprirà che Soledad ha mentito e che non avrà acquistato nessun biglietto della lotteria. Pertanto la terrà d'occhio nel tentativo di smascherarla.

Anabel scopre la relazione tra Marcos e Soledad

Aurelio cercherà in tutti i modi di avvicinarsi ad Anabel, la quale si lamenterà con i Quesada per averle teso un'imboscata. Conoscendo bene i punti deboli della figlia di Marcos, Aurelio le offrirà in dono una cavalla. Successivamente, Anabel farà ritorno a casa e lo farà prima del previsto.

La ragazza vedrà Soledad tra le braccia del padre Marcos. Anabel sarà molto turbata da ciò che vedrà ma non dirà nulla al padre. I fan di Una vita intanto, impareranno a conoscere Ignacio, il nipote di Bellita. Il giovane non verrà visto di buon occhio da José Miguel, il quale però, dopo le insistenze della moglie, accetterà di ospitare il ragazzo in casa loro.

Indalecia invece, vorrà prendere Giacinto per la gola e lo inviterà a pranzo. Peccato che sul più bello arriverà la zia Benigna, tornata, a sorpresa ad Acacias.

Una vita, spoiler: Anabel sempre più vicina ad Aurelio

L'arrivo della zia Benigna ad Acacias, metterà in agitazione Jacinto. A quanto sembra, la donna vorrà sorvegliare il portinaio e Indalecia, visto che avrà sentito strane voci sul loro conto. Genoveva invece, accetterà di mettersi in affari con i Quesada.

Dopo aver scoperto la tresca tra Marcos e Soledad, Anabel sarà molto rattristata e Aurelio ne approfitterà per avvicinarsi ancor di più a lei. Come sempre, Natalia aiuterà il fratello e dirà ad Anabel che Aurelio è innamorato di lei. Non solo, Natalia starà per rivelare alcune scomode verità su Marcos alla giovane Bacigalupe, ma le due vengono interrotte dall'arrivo di Miguel.