Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto avremo modo di vedere in onda su Canale 5, rivelano che sta per arrivare il fatidico momento della scelta finale di Matteo Ranieri.

Il tronista ligure, nel corso delle ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso, svelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo.

E, ad avere la meglio al rush finale, è stata la pretendente Valeria, mentre Federica è stata rifiutata ma ha ricevuto una proposta inaspettata.

Matteo ha fatto la sua scelta finale: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Matteo Ranieri è giunto il momento di fare la sua scelta finale.

Il tronista ligure, dopo un percorso costellato da tanti "alti e bassi", ha deciso di mettere la parola al suo percorso e lo ha fatto coronando il suo sogno d'amore con la bella Valeria.

È lei la pretendente che ha saputo far breccia nel cuore di Matteo, al punto da fargli capire che avrebbero potuto costruire qualcosa di bello insieme, fuori dallo studio televisivo del dating show di Canale 5.

La reazione di Valeria è stata positiva: la ragazza, infatti, in queste settimane non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del tronista, motivo per il quale ha detto sì alla sua proposta di fidanzamento.

Federica delusa da Matteo dopo il rifiuto alla scelta, Tina l'attacca

Niente da fare, invece, per Federica che è stata rifiutata al rush finale. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, infatti, rivelano che la ragazza ha dovuto fare i conti con questo triste verdetto che le è stato dato da Matteo e non ha nascosto la sua desolazione.

Federica, infatti, ha rimproverato il tronista per alcuni gesti fatti nel corso di queste settimane, facendogli presente che avrebbe potuto evitarli.

Come se non bastasse Federica si è ritrovata a fare i conti anche con degli attacchi da parte di Tina Cipollari che, a quanto pare, non sarebbe stata per niente tenera nei confronti della corteggiatrice, verso la quale non ha mai avuto tanta simpatia.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse ad aprile in tv, rivelano che al termine della scelta, Federica ha ricevuto una proposta del tutto inaspettata.

Alessandro si fa avanti con Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Questa volta, però, non c'entra Maria De Filippi, dato che la conduttrice non ha proposto a Federica di diventare la nuova tronista del programma.

Bensì, Federica si è ritrovata a fare i conti con il corteggiamento da parte del cavaliere Alessandro, ormai ex pretendente di Ida Platano che, approfittando della situazione, ha scelto di farsi avanti.

Alessandro, infatti, ha ammesso di essere interessato a Federica e di volerla corteggiare, sperando così in un responso positivo da parte della ragazza. Le anticipazioni del programma, però, rivelano che Federica ha ammesso di non essere interessata al cavaliere del trono over, motivo per il quale ha scartato questa possibilità.