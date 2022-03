Nelle nuove puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 a fine marzo, verrà presentata la nuova tronista. Si tratta di Veronica Rimondi, una 26enne originaria di Ferrara. Sempre nelle nuove puntate, Gemma stupirà tutti baciando Franco, mentre quest'ultimo si scontrerà con Armando.

A Uomini e donne arriva la nuova tronista Veronica: 26 anni, è di Ferrara

A Uomini e donne, nelle prossime puntate, verrà presentata la nuova tronista Veronica. Quanto andrà in onda a fine marzo fa riferimento alle registrazioni avvenute il 19 e 20 marzo scorso. La clip di presentazione di Veronica è già disponibile su Witty Tv.

Guardando il video, si scopre che ha 26 anni, è originaria di Ferrara e lavora presso l'azienda di famiglia. Si definisce una 'figlia di papà', autoironica e allegra. Single da due anni, è alla ricerca di un uomo che le sappia tenere testa. Detesta la monotonia e gli uomini narcisisti. Nella clip, inoltre, Veronica si definisce anche ambiziosa e intuitiva e per questo dà l'impressione di essere antipatica ad una prima occhiata.

La clip di presentazione di Veronica non piace molto al pubblico di U&D

Sempre nel video di presentazione, la nuova tronista Veronica ha ammesso di avere come uomini ideali Brad Pitt e Johnny Depp. Non proprio due persone qualunque. Nonostante ciò, spera di trovare la sua anima gemella a Uomini e donne.

Non importa l'estrazione sociale, basta che sappia conquistarla anche solo con la simpatia. Subito dopo la pubblicazione del video su Witty Tv, sui social i fan di sono scatenati con commenti non proprio lusinghieri. Molti, infatti, hanno trovato la presentazione di Veronica [VIDEO]altezzosa e poco simpatica. Bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate di U&D per conoscerla meglio.

Anticipazioni Uomini e donne: lite tra Franco e Armando

A fine marzo, su Canale 5, il pubblico rimarrà basito nel vedere Gemma Galgani baciare Franco. Di per sé, non ci sarà nulla di strano, se non il fatto che Franco, qualche puntata fa, aveva rifilato un due di picche alla dama torinese. Pare che nelle nuove puntate qualcosa, sia cambiato tra loro, tanto da arrivare al bacio.

Sempre in questi ultimi appuntamenti di marzo, Franco avrà un acceso scontro con Armando Incarnato. Al momento non è chiaro il motivo per il quale i due litigheranno, ma non è escluso che il tutto nasca proprio dal bacio tra Franco e Gemma. Nessuna novità per Ida e Alessandro. I due, dopo essersi detti addio, non sembrano intenzionati a tornare sui loro passi. Per conoscere i dettagli su tutto quanto è accaduto nello studio di Maria De Filippi, basta seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.