Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 28 marzo al 1° aprile 2022, con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marco si ritroverà ad affrontare un periodo di profonda crisi, dettato dalla delicata situazione sentimentale che sta vivendo.

Intanto Flora continuerà ad essere delusa e amareggiata dall'atteggiamento di Umberto, mentre Salvatore maturerà la decisione di lasciare la città per un po' di tempo e allontanarsi.

Marco si ritrova in crisi con Gemma, colpa di Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 al 1° aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 1° aprile 2022, rivelano che Gemma e Stefania si ritroveranno sempre più ai ferri corti.

Gemma, infatti, ha scoperto che la sua sorellastra ha soggiornato a sua insaputa a casa di Marco e questa notizia non la renderà affatto felice.

Stefania, però, proverà a spiegare la sua versione dei fatti e soprattutto a far capire a sua sorella di aver agito in buona fede ma, di fronte ai suoi dubbi, prenderà una drastica decisione.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Stefania deciderà di licenziarsi dalla redazione del giornale dove lavora anche Marco.

Un gesto molto forte, col quale intende dimostrare alla sorellastra che non c'è niente di "segreto" tra lei e il suo fidanzato.

Marco affronta Stefania e la mette alle strette

Peccato, però, che la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata. Marco, infatti, si ritroverà in profonda crisi e confesserà ad Irene che le cose con Gemma non stanno andando nel migliore dei modi.

C'è qualcosa che non va nel loro rapporto e, proprio per questo motivo, lui prenderà in mano le redini della situazione e deciderà di capire cosa sta succedendo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 1° aprile 2022, rivelano che Marco metterà alle strette Stefania, dicendole apertamente che, secondo lui, prova qualcosa nei suoi confronti.

La venere, però, non accetterà la provocazione di Marco e, nonostante i suoi dubbi, lei negherà questo coinvolgimento che proverebbe verso di lui. Ma è davvero così oppure Stefania sta solo mentendo per non ferire la sua sorellastra Gemma?

Flora delusa da Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso 6 al 1° aprile 2022

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Flora fraintenderà alcuni atteggiamenti di Umberto Guarnieri, credendo quasi che il commendatore stia facendo un passo avanti nei suoi confronti dopo la sua dichiarazione d'amore.

Peccato, però, che non è così e una volta preso atto di questa situazione, Flora non potrà che esserne delusa e amareggiata.

Spazio anche alle vicende di Salvatore Amato che, in queste nuove puntate della soap opera previste fino al 1° aprile, prenderà in considerazione l'idea di allontanarsi per un po' di tempo da Milano e trasferirsi altrove, così da staccare da tutto e tutti, lasciandosi alle spalle quest'ultimo periodo decisamente amareggiante per lui.

Occhi puntati anche sul perfido Dante che continuerà a portare avanti la sua vendetta ai danni di Vittorio Conti, boicottando le sue iniziative al Paradiso delle signore.