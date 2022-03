Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate in onda nella settimana dal 28 marzo al 1° aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui il pubblico potrà assistere. Marina si schiererà dalla parte di Chiara e cercherà di capire i reali motivi per cui Ferri ha deciso di vendere l'albergo tanto caro alla giovane. Franco farà una brutta scoperta sul conto di sua figlia, mentre le incomprensioni con sua moglie non faranno altro che aumentare la tensione. Michele, di ritorno a Napoli, dovrà fare i conti con un drastico cambiamento avvenuto, con la sua assenza, nella vita dell'ex moglie.

Ornella continuerà a scontrarsi in corsia con Crovi.

Bianca vittima di una web challenge

Ornella continuerà a scontrarsi in maniera piuttosto brusca con il dottor Crovi in merito a questioni lavorative. Viola e Patrizio, intanto, cercheranno di far riconciliare i loro genitori con una cena, ma la cosa si rivelerà piuttosto complicata. Anche Bianca comincerà a dare parecchie preoccupazioni ai suoi familiari a causa del suo strano comportamento: la ragazzina, infatti, Bianca è rimasta vittima di una web challenge che la costringe ad adottare comportamenti poco consoni alla sua educazione e molto pericolosi. Silvia rivelerà a Guido che uno dei suoi collaboratori potrebbe aver rubato al Caffè Vulcano.

Tra Franco e Angela continueranno le discussioni e i due, presi dalle loro divergenze, non si accorgeranno dei problemi della loro figlia, nuovamente tentata ad assumere comportamenti pericolosi. Riccardo si ritroverà nuovamente a dover rifiutare le indicazioni di Ornella. Guido e la moglie decideranno di organizzare una trappola per scoprire se è davvero Cotugno il ladro di cui parla Silvia.

La scoperta di Franco

Bianca, dopo aver imbrattato il muro della scuola e dopo essere quasi stata scoperta dalla sua insegnante, si chiuderà a riccio e il suo strano comportamento comincerà ad attirare l'attenzione di Franco. Rossella, invece, assisterà a un momento di complicità professionale tra Riccardo e Virginia, ma a preoccuparla maggiormente sarà l'imminente partenza di Patrizio per la Spagna.

Franco, dopo aver indagato a fondo sul comportamento di Bianca, scoprirà con sommo dispiacere che l'autrice dell'atto vandalico ai danni della scuola è proprio sua figlia. Dopo la scoperta ci sarà un duro e teso confronto tra i due, che verrà interrotto da un arrivo inaspettato.

Marina scoprirà casualmente, parlando con Filippo, che Chiara Petrone sta passando un brutto momento a causa della decisione di Ferri di voler vendere a tutti i costi l'albergo a cui la giovane è tanto legata affettivamente. Per questo motivo Giordano deciderà di affrontare Roberto schierandosi dalla parte della giovane e inesperta Petrone. Mariella invece organizzerà, contro il volere di suo marito, una cena con Silvia e il suo nuovo compagno.

Marina, pronta a tutto pur di salvare Chiara dalle grinfie di Roberto, comincerà a indagare a fondo per scoprire i reali motivi che spingono l'uomo a voler rendere a tutti i costi l'albergo della famiglia Petrone. La ragazza però, ancora una volta sotto l'effetto della droga, finirà per cadere nella trappola di Lara Martinelli. Infine il rientro a Napoli di Angela diventerà tutt'altro che piacevole. La donna, infatti, finirà per discutere nuovamente con suo marito. Anche per Michele la permanenza a Napoli sarà piuttosto spiacevole. L'uomo infatti si accorgerà che Giancarlo ha preso il suo posto nella vita dell'ex moglie.