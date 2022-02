Dopo gli scatti pubblicati da Novella 2000 che mostrano Giorgio Manetti insieme all'ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ad un evento mondano durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo, si è scatenato il Gossip. L'ex cavaliere fiorentino, per chiarire la sua posizione, ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e donne Magazine in cui ha spiegato di non avere una relazione con la giovanissima influencer e di essere libero sentimentalmente. Inoltre, Giorgio potrebbe tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto lavorativo.

L'ex di Gemma smentisce il flirt con Marialaura De Vitis

Se Novella 2000 ha parlato di feeling e grande complicità tra Giorgio e Marialaura, Manetti è stato chiaro circa ciò che prova nei confronti dell'ex fidanzata di Paolo Brosio, con il quale la storia si è chiusa la scorsa estate. ''È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival'', ha detto Manetti al magazine ufficiale del dating show. Inoltre, il fiorentino ha chiarito che ha passato due giorni con la De Vitis, ma non da soli bensì con altre persone.

Manetti ha precisato che trova Marialaura una persona molto gradevole ma non li lega nessuna relazione sentimentale anche se sono rimasti in contatto dopo l'evento, anche perché l'ex cavaliere ha sottolineato che l'influencer ha solo 24 anni.

Da precisare che Paolo Brosio è coetaneo di Giorgio e ciò non ha impedito a De Vitis di intraprendere una relazione con il giornalista. In ogni caso queste non sono le intenzioni dell'ex di Gemma Galgani. ''Io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta'', ha aggiunto 'il gabbiano' del trono over.

I progetti futuri di Giorgio

Giorgio, di cui ha parlato anche la sorella di Gemma nella sua intervista per il magazine, ha in cantiere molti progetti legati al suo marchio di moda. In ogni caso, l'uomo non ha voluto precisare di cosa si tratta anche se ha voluto comunicare ai suoi fan che presto potrebbe tornare anche in tv.

Ma è chiaro che almeno per il momento non ha intenzione di correre da Galgani.

''Dovrei portare via anche la sediaì, ha ironizzato Giorgio che, tra le righe, in modo neanche troppo velato ha voluto dire che secondo lui Gemma è legata più al programma che alla volontà di trovare l'amore. Insomma, nessun ripensamento per Manetti che pare proiettato adesso verso altri lidi ma chissà se il futuro sul piccolo schermo non possa riguardare proprio un ritorno a Uomini e Donne. In ogni caso, relativamente alle sue dichiarazioni su Gemma, Giorgio ha precisato che si limita a commentare ciò che vede, senza alcuna intenzione di denigrarla.