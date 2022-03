Oggi, 10 marzo, andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello Vip, dove si scoprirà chi tra Barù e Manila dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà ad un passo dalla finale. Dai sondaggi apparsi in rete, a rischiare l'eliminazione sarebbe proprio Manila Nazzaro. In puntata ci sarà anche il ritorno di Soleil che rientrerà nel bunker di Cinecittà per un confronto con i suoi ex compagni.

Gf Vip, puntata del 10 marzo: Manila Nazzaro e Barù a rischio eliminazione

La finale del 14 marzo si avvicina. Finalmente il pubblico scoprirà chi si aggiudicherà la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro.

Sino ad ora, a staccare il pass per la finale sonno stati Lulù, Delia e Davide. A loro dovrebbero aggiungersi altri due Vipponi. Nella diretta in onda oggi 10 marzo, si scoprirà chi tra Manila Nazzaro e Barù Gaetani potrà continuare la corsa verso la vittoria. I due sono infatti al tele voto e per il pubblico non sarà facile decidere chi premiare. Entrambi sono concorrenti molto forti che hanno lasciato il segno in questa edizione del Gf Vip. Chi verrà eliminato tra i due?

Manila dovrebbe essere l'eliminata secondo i sondaggi, Barù salvo

Come sempre, in rete sono apparsi diversi sondaggi che danno in qualche modo il sentore del volere del pubblico. Anche questo tele voto è in positivo e pertanto i telespettatori sono chiamati a dare il voto al loro concorrente preferito tra Barù e Manila Nazzaro.

Ebbene, secondo quanto riporta Tv Blog, tra i due pare esserci un testa a testa. Le percentuali sono molto vicine, anche se l'ex Miss Italia sembra essere quella più a rischio eliminazione. Barù quindi, se le percentuali dovessero essere quelle apparse sul web in queste ultime ore, dovrebbe salvarsi. Nulla è detto. Potrebbe esserci un colpo di scena.

Va ricordato che il tele voto verrà chiuso da Alfonso Signorini proprio nel corso della diretta del 10 marzo.

Anticipazioni penultima puntata: Soleil torna al Gf Vip per un confronto

Sempre in questa penultima puntata del Gf Vip, dovrebbe esserci almeno un'altra eliminazione. In attesa di capire come verranno decretati i finalisti mancanti, le anticipazioni fornite da Federica Panicucci a Mattino Cinque, fanno sapere che Soleil Sorge tornerà nella Casa del Gf Vip per un confronto con i suoi ex compagni.

La sua eliminazione avvenuta lunedì scorso, ha colto di sorpresa tutti quanti. Pare probabile che la 27enne voglia confrontarsi in special modo con Manila Nazzaro, rea di averla mandata in nomination con una motivazione falsa. Non resta quindi che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21:25, per scoprire tutte le novità che hanno in serbo gli autori del Gf Vip, compreso il nome del nuovo eliminato.