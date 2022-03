La telenovela iberica Una vita, sempre ricca di sorprese, prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Nel corso degli episodi che occuperanno il piccolo schermo dal 27 marzo al 2 aprile 2022, Anabel Bacigalupe verrà rinchiusa in casa dal padre Marcos. La cameriera Daniela Stabile, invece, verrà aggredita di notte da alcuni balordi.

Anticipazioni Una vita, episodi al 2 aprile: Ramon trascura Carmen, Alodia ha dubbi su Ignacio

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani vedranno da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile, raccontano che Indalecia e Benigna se ne andranno via dal quartiere non appena sapranno che Jacinto non tradirà mai Marcelina.

Intanto Lolita, dopo essersi accorta che Ramon sta trascurando Carmen, lo inviterà a cambiare il suo atteggiamento. La moglie di Antonito acquisterà un regalo per Carmen con l’obiettivo di tirarle su il morale, ma non troverà ancora il modo di farglielo avere. Quest’ultima, quando suo marito cercherà un avvicinamento, gli dirà di aver trovato lavoro come parrucchiera a domicilio.

Nel contempo Ignacio, dopo aver fatto sapere a Bellita di dover studiare tutta la notte con dei colleghi di università, si recherà in una bettola per spendere tutto il denaro avuto dalla zia. A dubitare del parente dei Dominguez sarà Alodia. Quest’ultima verrà messa in guardia da Fabiana e Casilda, che le consiglieranno di non prendersi una cotta per Ignacio.

Anabel dichiara il suo amore ad Aurelio, Daniela viene aggredita

Marcos a seguito della fuga della figlia Anabel, cambierà le serrature di casa. Successivamente, il signor Bacigalupe metterà alle strette Aurelio e gli chiederà per quale motivo ha fatto sapere alla sua consanguinea che c’è il suo zampino con il decesso di Carlos Armijo.

In tale circostanza Quesada minaccerà Marcos con una pistola. Anche se Anabel non potrà uscire dalla sua camera, Aurelio le farà recapitare un biglietto tramite Soledad. A proposito di quest’ultima, a seguito del colloquio con il commissario Mendez, apprenderà da Bacigalupe che Felicia è morta per essere stata avvelenata e la prima sospettata dell’omicidio sarà Natalia.

Soledad riuscirà a convincere Marcos a non lasciare più in castigo la figlia Anabel. Quest’ultima coglierà l’occasione per incontrare Aurelio di nascosto e confessargli i suoi sentimenti.

Roberto, dopo aver spiegato alla moglie Sabina per quale motivo è tornato ad Acacias 38 in ritardo, avrà modo di conoscere Daniela, la nuova cameriera italiana. Quest’ultima di notte sarà vittima di un’aggressione da parte di due uomini ubriachi e a difenderla ci penserà Roberto.

Susana e Armando si ricongiungono, Natalia seduce Felipe su richiesta di Genoveva

Liberto e Rosina non nasconderanno la loro tristezza nel vedere Susana felice per il cappello che loro le hanno comprato facendole intendere che sia un regalo da parte di suo marito Armando.

I coniugi Seler, per tale ragione, sceglieranno di essere sinceri con l’ex sarta. Armando, dopo aver rimesso piede nel paese se ne andrà via di nuovo, poiché apprenderà che Susana si è recata a Vienna appositamente per lui. Anche la sarta farà ritorno nel quartiere iberico dopo aver ricevuto un telegramma dal suo amato, per poi ripartire di nuovo. Finalmente, Susana e Armando si ricongiungeranno e lui la convincerà a risposarlo a New York.

Genoveva dopo aver incontrato il marito Felipe in strada, lo inviterà a recarsi a casa sua per poter parlare dell’annullamento del loro matrimonio. A questo punto Salmeron chiederà a Natalia si sedurre Alvarez Hermoso: quest’ultimo capirà subito che si tratta dello zampino di Genoveva.

Per finire quando Miguel manifesterà l’intenzione di entrare in un sindacato dei lavoratori per assistere gli operai indigenti, Felipe gli darà dei consigli.