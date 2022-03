Isabella Ricci torna al centro dell'attenzione mediatica e annuncia il suo matrimonio con Fabio. L'ex dama di Uomini e donne trono over, a distanza di mesi dal suo addio alla trasmissione Mediaset, ha ammesso di essere pronta a compiere il grande passo verso l'altare.

Un annuncio che ha spiazzato i fan della dama che, durante il suo percorso a U&D, aveva dato filo da torcere a Gemma Galgani e, anche questa volta, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della dama torinese.

Isabella e Fabio, dopo Uomini e donne arriva il matrimonio

Nel dettaglio, Isabella e Fabio avevano scelto di abbandonare insieme lo studio di Uomini e donne, dopo un periodo di conoscenza in cui avevano capito di essere fatti per stare insieme.

In questi mesi in cui i due protagonisti del trono over si sono conosciuti meglio, hanno capito di essere compatibili al punto da pensare anche alle nozze.

E, in queste ore, è stata proprio l'ex dama di Uomini e donne ad annunciare al magazine della trasmissione, di essere pronta a compiere il grande passo verso l'altare.

"Fabio ed io tra due mesi ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di Fabio", ha ammesso la dama del trono over che ha così annunciato il suo matrimonio.

Matrimonio Isabella Ricci dopo Uomini e donne: quando ci sarà

A maggio, quindi, la dama Isabella convolerà a nozze con il cavaliere che le ha stregato il cuore, al punto da portarla ad abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi per viversi questa favola d'amore lontani dai riflettori mediatici.

E, da grande appassionata di moda, Isabella non ha nascosto di avere già in mente l'abito che indosserà il giorno del matrimonio, rivelando che data l'età, non metterà un abito con strascichi.

Le nozze della coppia saranno seguite dalle telecamere di Uomini e donne? Tenendo conto che a maggio il programma di Maria De Filippi è ancora in onda su Canale 5, non si esclude che possano essere riprese e trasmesse anche in tv.

Isabella Ricci e la nuova frecciatina contro la 'nemica' Gemma Galgani a U&D

Intanto, però, la dama Isabella non ha risparmiato l'ennesima frecciatina al vetriolo nei confronti di Gemma Galgani. Tra le due non corre affatto buon sangue e, più volte, durante la partecipazione di Isabella al programma, si è ritrovata ai ferri corti con la storica dama torinese.

Ebbene, a distanza di mesi dalla sua uscita di scena da Uomini e donne, Isabella ha ammesso di non aver cambiato idea sul conto di Gemma.

"Non è pienamente sincera con se stessa", ha sentenziato Isabella riferendosi a Gemma, aggiungendo poi di non aver neppure compreso il recente sfogo della dama torinese sui figli non avuti.