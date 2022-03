Da giorni non si parla d'altro che dell'improvvisa sparizione di Gemma dal centro dello studio di Uomini e Donne. Sono un bel po' di puntate, infatti, che la dama non viene interpellata né per le sue frequentazioni né per replicare agli attacchi sempre meno frequenti di Tina. Stando ad un rumor che circola in rete, Galgani sarebbe furiosa per essere stata "accantonata" dopo anni di protagonismo assoluto: la 72enne, però, avrebbe già in mente nuove dinamiche da creare per tornare la "regina" incontrastata del Trono Over.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Si sta facendo un gran parlare dell'assenza di Gemma nelle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda in questo periodo. Come hanno fatto notare alcuni attenti spettatori sui social network, la torinese non è più al centro delle dinamiche del dating-show come un tempo, anzi sembra quasi del tutto sparita dal video.

Fatta eccezione per qualche battuta di Maria De Filippi sulla comune sfortuna amorosa con l'amica Ida Platano, Galgani non viene più neppure nominata dalla padrona di casa; secondo molti fan del programma, questo potrebbe essere l'inizio di un cambio di rotta che il pubblico aspettava da anni.

Dopo essere stata la regina incontrastata del Trono Over per le sue relazioni tormentate e per le accese discussioni con Tina Cipollari, Gemma è finita a ricoprire il ruolo di "comparsa" nel parterre femminile che oggi vede spiccare soprattutto Ida.

La reazione della protagonista di Uomini e Donne

Un'indiscrezione che sta prendendo piede sul web sull'ormai ex regina di Uomini e Donne Over, è quella sulla reazione che la stessa starebbe avendo nell'essere messa da parte dopo anni di supremazia assoluta su dame, cavalieri e tronisti più giovani.

Stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni, Galgani sarebbe furiosa per non essere più al centro dell'attenzione: la scelta di Maria De Filippi di raccontare altre storie d'amore (soprattutto quella altalenante da Ida e Alessandro), starebbe facendo storcere il naso alla 72enne che per oltre 12 anni ha aperto tutte le puntate del dating-show con gli aggiornamenti sulle sue frequentazioni.

La torinese, però, non avrebbe intenzione di restare in panchina ancora per molto: pare, infatti, che per riprendersi lo spazio che è sempre stato suo, Gemma sia pronta a creare nuove dinamiche sentimentali, avvalendosi dell'aiuto dei signori del parterre che accetteranno di uscire con lei.

Ida sempre più 'regina' di Uomini e Donne

Un primo segnale di ripresa, arriva dalle anticipazioni dell'ultima puntata di Uomini e donne che è stata registrata.

Qualche giorno fa, infatti, si è saputo che Gemma è stata convocata a centro studio da Maria De Filippi per aggiornare i presenti sulla sua frequentazione con Franco.

I due hanno raccontato di essere usciti insieme qualche sera e, un po' a sorpresa, tra loro è scattato il bacio.

Per Galgani, dunque, è arrivata una piccola gioia dopo mesi di delusioni e mancati corteggiamenti. Il cavaliere, però, non sembra molto coinvolto, tant'è che la dama ha dovuto convincerlo a scambiarsi il numero di telefono facendogli un massaggio alla schiena davanti a tutti.

Non si sa se questa storia aiuterà la 72enne a tornare al centro delle dinamiche del programma, anche perché ad oggi l'unica a catalizzare l'attenzione e la maggior parte del tempo a disposizione è Ida. La presentatrice dedica tantissimo spazio alla ex di Riccardo Guarnieri in tutte le puntate: la bella parrucchiera bresciana, infatti, secondo tanti potrebbe spodestare l'amica Gemma dal trono che occupa da anni.