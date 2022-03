Vostro Onore è una fiction di Rai 1 con protagonista Stefano Accorsi nei panni dell'integerrimo giudice Vittorio Pagani. Dopo il debutto, avvenuto lunedì 28 febbraio, la fiction proseguirà con la seconda puntata, prevista in prima serata per lunedì 7 marzo.

Stando alle anticipazioni, la trama di Vostro Onore si infittirà, diventando sempre più avvincente. In particolare ha così inizio una guerra fra il clan Grava e la gang Silva. Vittorio a questo punto si impegnerà per far entrare il giovane Grava in un piano di protezione

Vostro Onore, trama seconda puntata: Miguel scopre un traffico di droga

Prosegue la messa in onda della fiction Vostro Onore, prevista per lunedì 7 marzo in prima serata su Rai 1.

Nel corso della seconda puntata la trama diventerà sempre più avvincente e non mancheranno i colpi di scena. Difatti, Vittorio non si fermerà dinanzi a nulla per difendere suo figlio, il quale ha erroneamente investito, Diego Silva, figlio del capo di una spietata gang, sgominata qualche anno prima dallo stesso Pagani.

Il commissario Danti, però, sembra determinato a risolvere il caso quanto prima. Pertanto deciderà di servirsi della collaborazione dei Silva. Sarà proprio Miguel a scoprire che suo fratello Diego gestiva insieme ad un suo uomo, di nome Carlos, un traffico di droga segreto.

Anticipazioni Vostro Onore: Carlos attua un piano contro Nino

A questo punto Carlos verrà incarcerato e ciò farà in modo che le cose si complichino per Nino.

Difatti Carlos metterà a punto una strategia per far del male al giovane Grava. Questo evento darà inizio una guerra fra i Silva e i Grava, destinata a durare a lungo.

Matteo, al contempo, instaurerà un rapporto molto intimo con Camilla, la figlia di Danti. Vittorio, però, è contrario, poiché teme che la vicinanza con il un dirigente della Polizia possa metterlo in difficoltà.

Nino verrà trasferito in un altro carcere

Nino è in pericolo a causa delle ritorsioni di Carlos. Pertanto, la soluzione migliore sarebbe di inserirlo in un piano di protezione. Vittorio si adopererà, utilizzando anche mezzi illegali, affinché questo avvenga al più presto.

Tuttavia, senza saperlo, Pagani minerà i traffici illeciti del capo dei Grava, il quale mediterà vendetta.

Sul finale della seconda puntata della fiction Vostro Onore, sembrerà che Vittorio abbia ottenuto ciò che vuole, nonostante gli incidenti di percorso: Nino sta per essere trasferito in un altro carcere.