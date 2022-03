Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda martedì 22 marzo, c'è stato il rientro di Viola: un ingresso sobrio e senza eccessivi festeggiamenti. Del resto la narrazione vuole che la donna sia rimasta sempre a Napoli, negli ultimi mesi, e che sia stata una presenza costante nelle vite di Ornella e il marito, anche se questo non è stato mai mostrato agli spettatori. La giovane Bruni ha iniziato a mediare tra Raffaele e sua madre ed è questo l'incipit narrativo che è stato scelto per il suo personaggio. Come annunciato però dalla stessa Ilenia Lazzarin, presto la tranquillità quotidiana cederà il passo ad alcuni colpi di scena che coinvolgeranno anche suo marito Eugenio.

Un posto al sole: Viola torna a Palazzo Palladini

Viola (Ilenia Lazzarin) è tornata a Palazzo Palladini e si è trovata, sin da subito, a dover placare la lite tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo). Quest'ultimo non ha preso affatto bene che la moglie abbia accettato il ruolo di primario, quanto alla donna presto litigherà aspramente con il dottor Crovi in ospedale a riprova che la tensione, dei prossimi giorni, farà saltare i nervi anche alla dottoressa Bruni, solitamente molto posata.

Viola, almeno inizialmente, agirà per sedare questa lite. Le anticipazioni rivelano infatti che la ragazza, grazie all'aiuto di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) organizzerà una cena di riconciliazione per la coppia, dagli esiti alquanto incerti.

La giovane Bruni, però, presto lascerà Ornella e Raf al loro destino per intraprendere una sua storyline e, proprio il 22 marzo, è stato svelato un primo indizio relativo al futuro della ragazza.

Upas: Viola lavorerà nella scuola di Bianca

Raffaele ha rivelato che Viola, attualmente, sta facendo delle supplenze come insegnante.

Inoltre, in questi giorni, è stato svelato che Viola lavorerà nella scuola di Bianca (Sofia Piccirillo). Non c'è la conferma, ma la sensazione è che la ragazza possa fare, appunto, l'insegnante. Questo compito le permetterebbe di interagire con i bambini e con i suoi familiari inserendola subito in un contesto, relativamente nuovo per la soap, come la scuola che potrebbe dare il via a interessanti trame.

Tra l'altro presto la piccola Boschi sarà impegnata in una trama molto inquietante che la vedrà alle prese con una pericolosa web challenge. In una foto promozionale, rilasciata in questi giorni, si vede Viola assieme a Bianca e una sua nuova amichetta, a riprova che la giovane Bruni sarà, in qualche modo, presente anche in questa storyline.

Un posto al sole: problemi in arrivo per Eugenio

In attesa di vederla anche in sigla (ndr dovrebbe avvenire a breve in un passaggio di testimone tra lei e Patrizio), Viola entrerà subito nel vivo delle vicende a conferma del suo rientro ufficiale e duraturo nel cast. Dopo questa sua presenza in storyline di altri personaggi, la giovane Bruni dovrebbe avere, però, una trama tutta sua.

Purtroppo al momento ci sono pochissimi dettagli in merito, ma qualcosa di interessante da analizzare c'è. Ilenia Lazzarin ha dichiarato che presto ci saranno colpi di scena relativi alla sua famiglia e, a breve, dovrebbe rientrare nella soap anche Paolo Romano nei panni di Eugenio Nicotera. Resta da capire se quest'ultimo avrà modo di interagire nuovamente con Susanna, vista la complicata situazione attuale tra lei e Niko, ma anche escludendo questa eventualità, resta fortemente ipotizzabile che qualcosa turberà la serenità dei coniugi Nicotera-Bruni.