Un posto al sole va in onda da ben 25 anni, come tutti i prodotti a lunga serialità, vede l'avvicendamento di diverse trame e dunque personaggi. All'interno di Upas alcuni escono, altri entrano, altri ancora ritornano, in base alle esigenze di copione e in base alla disponibilità degli interpreti. Nel corso della puntata di mercoledì 30 marzo il pubblico ha assistito alla partenza di Patrizio Giordano, il quale ha voluto fermamente dare una svolta alla sua vita. Il ragazzo è volato verso la Spagna, esattamente a Barcellona, dove lo attende una brillante carriera da chef.

Fra flashback e commozione, il pubblico a casa ha salutato un personaggio molto amato, che, con il suo carattere impulsivo, dava brio alle vicende di Upas. Lorenzo Sarcinelli, volto di Pat dal 2015, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post relativo alla sua uscita di scena dalla soap.

Upas, puntata 30 marzo: Pat lascia Palazzo Palladini

Nel corso della puntata di Upas di mercoledì 30 marzo il giovane Giordano è partito per la Spagna, salutando famiglia e amici. Il ragazzo, già da tempo, aveva fatto intendere di aver bisogno di cambiare aria, per dare una svolta decisiva alla sua vita e alla sua carriera. Pertanto, senza indugiarci troppo, ha scelto di andare a vivere a Barcellona dove, momentaneamente, si trova il suo amico Vittorio.

Il momento del suo saluto ai genitori, con Rossella arrivata in extremis per auguragli buon viaggio, è stato uno dei più intensi dell'episodio.

Upas, Sarcinelli: 'Ogni storia ha un inizio e una fine'

Lorenzo Sarcinelli, volto di Patrizio Giordano, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui scrive dei suoi anni a Upas.

Il giovane attore ha ringraziato lo staff della soap, e soprattutto i colleghi, i quali lo hanno sempre supportato durante questi sette anni. Tuttavia, attraverso le righe di Sarcinelli non è difficile capire che la sua uscita di scena possa essere definitiva. "Oggi si chiude il capitolo più importante della mia vita. La fine del principio.

Le cose da dire sarebbero tantissime, le emozioni ancora di più. La produzione di Upas mi ha accolto fra le sue braccia nemmeno maggiorenne. Oggi, che vado in onda per l'ultima volta, la lascio un po' più uomo".

Con queste parole l'attore ha salutato il ruolo di Patrizio Giordano, senza, tuttavia far intendere se, e soprattutto quando ne tornerà a vestire i panni. Del resto gli attori molto spesso lasciano le fiction o le soap a lunga serialità, per intraprendere nuovi progetti lavorativi, o semplicemente per non identificarsi in un solo ruolo. Occorre ricordare che quella di Patrizio potrebbe anche essere solo una pausa, dettata dal desiderio di Sarcinelli di sperimentare nuovi ruoli. Tuttavia, almeno per il momento, non si hanno notizie certe, e quello di Lorenzo Sarcinelli sembra essere più che un arrivederci, un addio al personaggio dello chef Pat.