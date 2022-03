Marta Pasqualato, ex volto del programma Uomini E Donne, ha raccontato in un'intervista sul Corriere Della Sera di aver abbandonato la sua carriera televisiva per inseguire il suo sogno: diventare medico. La corteggiatrice che nel 2018 cercò di conquistare il tronista Nicolò Brigante, che poi scelse Virginia Stablum, oggi è diventata medico di famiglia. La sua esperienza in tv l'avrebbe condizionata molto, in quanto temeva di essere giudicata dai suoi pazienti. Fortunatamente la sua carriera è andata avanti senza pregiudizi.

Dalla tv alla vita da medico: come è cambiata la vita dell'ex corteggiatrice

Fin da suoi primi momenti all'interno del programma Uomini e donne, Marta Pasqualato ha manifestato il suo amore per la medicina. Di origini venete, per poi essere adottata dalla Toscana, l'ex corteggiatrice oggi ha realizzato il suo sogno: "Ho sempre desiderato fare medicina fin da quando ero bambina... adesso che mi sveglio ogni mattina alle 6 per andare in studio sono molto più felice di quando mi alzavo alle 11 per scrivere sui social", ha raccontato la dottoressa che oggi lavora come medico di famiglia per 1380 pazienti a Martellago, un paese in provincia di Venezia. Pasqualato non rinnega l'esperienza da influencer, perché è anche grazie al suo precedente impiego che è riuscita a pagarsi gli studi universitari.

Marta Pasqualato e il suo provino per il GFVip

Lo scorso anno la ragazza ha fatto un provino per partecipare al Grande Fratello Vip, per poi rifiutare una volta ricevuta la chiamata: "Quel mondo mi mette un'ansia pazzesca". Pasqualato, inoltre, ha confessato che all'inizio ha avuto paura del giudizio dei suoi pazienti proprio a causa della sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, un format non propriamente di 'cultura' e che avrebbe potuto ostacolare la sua credibilità professionale.

Fortunatamente i pazienti l'hanno accolta senza metterla in imbarazzo e, oltre a riconoscerla, non l'hanno mai giudicata: "Chi me ne ha parlato l'ha fatto in modo positivo". La passione che l'ex corteggiatrice mette nel suo lavoro la porta anche a essere preoccupata per il suo futuro e quello dei suoi assistiti, poiché il suo posto rimarrà presto vacante: "Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro".

L'assenza del padre

La giovane ragazza ha perso il padre a 23 anni, due anni prima della sua partecipazione a U&D, per un malore improvviso. La ragazza ha raccontato di non aver parlato di questo sfortunato evento per molti anni e che, probabilmente, se avesse avuto ancora il papà accanto non avrebbe preso parte al format della De Filippi.