Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda è stato svelato il segreto che Micaela custodiva gelosamente e che l'ha portata a cercare nuovamente Jimmy. La gemella dalla ciocca colorata ha subito un intervento chirurgico in cui le sono stati asportati utero e ovaie. L'operazione, necessaria per evitare che un tumore si propagasse, è riuscita con successo ma la ragazza non potrà avere più figli. Una storia molto drammatica quindi che però ha diviso il pubblico. Se da un lato c'è sicuramente un forte senso di empatia verso la giovane Cirillo per la malattia, lo stesso non si può dire per la sua decisione di portare Jimmy via con sé a Berlino.

Ci sono stati infatti numerosi fan che hanno criticato l'atteggiamento della ragazza perché ritenuto comunque egoistico.

Un posto al sole: la scelta di Micaela divide i fan

Micaela (Gina Amarante) è stata inserita all'interno della soap come elemento di disturbo. La sua decisione di portare Jimmy in Germania, dopo anni di latitanza come madre, avrebbe dovuto fare infuriare i fan e, in effetti, ci è riuscita; però il vero cortocircuito è avvenuto dopo. La storia drammatica della ragazza avrebbe dovuto, infatti, ribaltare la situazione portando il pubblico dalla sua parte, ma così non è stato. I fan di Un posto al sole infatti hanno condannato quasi unanimemente Micaela. Per quanto dispiaciuti per l'evento tragico che ha dovuto affrontare, molti hanno trovato la sua scelta molto egoistica.

Il fatto che si sia ricordata di Jimmy ora che non può avere più figli, ha fatto infuriare molte persone, nonostante il racconto tragico della malattia.

Un posto al sole: il pubblico condanna la gemella

Gina Amarante sta facendo un ottimo lavoro con le gemelle. La giovane attrice è riuscita a dare nuovamente vita a un doppio personaggio, risultando credibile in entrambi i ruoli.

Il problema è che il pubblico non è riuscito a empatizzare con Manuela e soprattutto con Micaela. Alle due vengono addossate le solite critiche di immaturità, ma nel caso di Micaela si va ben oltre. Questi sono alcuni commenti dei fan, che racchiudono il sentimento comune: "Ma che assurdità, ma stiamo scherzando, siccome non può più avere figli ha deciso egoisticamente di portarsi il bambino a Berlino, come se fosse un pacco postale" e ancora: "Mi spiace per la malattia di Micaela.

Ma non si diventa mamma a comando. Si sveglia una mattina e decide di portare via Jimmy dalla sua vita, dai suoi affetti, dalle sue abitudini". I commenti sono più o meno simili e puntano tutti verso il fatto che la ragazza sia stata egoista.

Un posto al sole: il destino di Jimmy

Ad oggi non esistono anticipazioni che rivelino il destino del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) ma risulta difficile pensare che il bambino possa lasciare Palazzo Palladini per andare in Germania. Considerato l'innesto di Gina Amarante, è facile pensare che si giungerà a un compromesso che permetterà alla gemella di vederlo di più, magari a Napoli, senza però lasciar partire il piccolo.