Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Più forti del destino, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda mercoledì 16 marzo in prima serata su Canale 5 , ci saranno tantissime e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Guglielmo scoprirà che sua moglie è viva e quindi radunerà alcuni uomini per cercarla . Intanto, Arianna confesserà a Lucchesi di aver finto di essere morta per sfuggire a suo marito che è un uomo violento.

Nel mentre, Costanza e Liberto continueranno a vedersi segretamente e la donna vuole mostrare a tutti che l'anarchico è innocente e non ha nulla a che fare l'incendio, ma anzi gli ha salvato la vita.

Arianna confesserà a Lucchesi il motivo per cui ha finto di essere morta nell'incendio

Nella terza puntate che andrà in onda mercoledì 16 marzo, Guglielmo scoprirà che sua moglie Arianna non è morte nell'incendio, ma è ancora viva ed è nascosta da qualche parte. L'uomo quando scoprirà questa cosa sarà molto furioso e vorrà vendicarsi della sua consorte. Proprio per questo motivo, Guglielmo radunerà un gruppo di uomini che avranno il compito di scovare dove si nasconde la donna. Nel frattempo, Arianna si sentirà in trappola e per questo deciderà di confessare a Lucchesi di aver finto di essere morta nell'incendio, perché era stanca di subire continui atti di violenza dal marito. Infatti, il personaggio interpretato da Giulia Bevilacqua confesserà al commissario che l'unico modo per fuggire alle grinfie del marito era proprio quello di fingersi morta e crearsi una nuova vita altrove con sua figlia Camilla.

Liberto e Costanza continueranno a vedersi segretamente

Intanto, Costanza e Libero continueranno a vedersi segretamente e ormai la spiaggia sarà il loro rifugio per continuare a vivere il loro amore. L'anarchico però avrà un solo desiderio, quello di fuggire insieme alla nipote di Arianna e stare insieme per sempre. La giovane donna intanto vorrà combattere per dimostrare a tutti che Libero non è il responsabile dell'incendio, ma colui che gli ha salvato la vita.

Nel mentre, Antonio vorrà sposare Costanza al più presto, perché sarò convinto che la sua futura moglie gli stia nascondendo qualcosa. Intanto, se l'uomo dovesse decidere di non sposare più Costanza, Augusto padre della ragazza andrebbe in rovina.

Infine, Rosalia non si arrenderà all'idea di dover vivere per sempre la vita di un'altra persona e così scoprire sarà la verità su ciò che sarà accaduto a suo marito Giuseppe.

Nonostante ciò, Donna Elvira farà di tutto per tenere la donna in trappola nella sua prigione dorata. Allo stesso tempo, Guglielmo verrà anche a sapere che sua moglie ha una relazione con Saverio e per questo mediterà la sua vendetta.