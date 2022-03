Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole per la settimana che va dal 7 all'11 marzo annunciano diverse dinamiche per i vari personaggi.

Nelle nuove puntate di Upas Roberto sarà sempre più intenzionato, consigliato dalla perfida Lara, a distruggere professionalmente Chiara, estromettendola da tutte le realtà imprenditoriali di cui la ragazza è titolare. Niko, intanto, verrà a conoscenza del desiderio di Micaela di portare il loro figlioletto Jimmy a Berlino.

Upas va in onda da lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3.

Upas: Manuela si confida con Serena

Manuela parlerà con Serena e confiderà alla sorella maggiore qual è il reale segreto della gemella Micaela. Niko verrà a conoscenza della proposta della ragazza di portare con sé il piccolo Jimmy in Germania. Con l'aiuto di Lara, Roberto porterà avanti il suo piano di estromettere Chiara da tutte le realtà aziendali di cui è a capo.

Intanto Guido sarà punito da Mariella, in quanto "colpevole" di aver educato male il loro figlioletto Lollo.

Chiara succube di Lara

Micaela continuerà a portare avanti il suo dramma, di cui al momento le anticipazioni non ne specificano la natura. Niko chiederà consiglio ai genitori Giulia e Renato per capire come comportarsi dinanzi alla richiesta della madre di suo figlio.

La rabbia di Nunzio nei confronti di Roberto aumenterà, mentre Chiara sarà sempre più succube di Lara e delle sue manipolazioni.

I timori di Renato

Renato avrà paura che il nipotino Jimmy possa cedere alle richieste di Micaela e si troverà a prendere una decisione alquanto controversa. Chiara cadrà di nuovo nel tunnel della cocaina, ma riuscirà a tenere testa a Ferri.

Il rapporto con Nunzio potrebbe tuttavia di nuovo incrinarsi.

Intanto l'ombra di Virginia si farà sentire sempre di più sulla relazione tra Riccardo e Rossella.

Scompiglio tra i Poggi

Ci sarà caos in casa Poggi per colpa dell'ingombrante presenza di Micaela nella vita del piccolo Jimmy. Patrizio dovrà prendere un'importante decisione che potrebbe cambiargli la vita.

Nel frattempo Rossella e Virginia entreranno in competizione con il gioco del biliardo, in cui l'ex moglie di Riccardo sembrerà essere molto in gamba.

Patrizio vuole lasciare Napoli

Patrizio alla fine deciderà di lasciare Napoli, ma suo padre Raffaele sarà contrario alla scelta del ragazzo. Questa situazione farà entrare in conflitto Giordano con sua moglie Ornella. Giulia cercherà l'aiuto di Serena per proteggere Jimmy.

Infine Rossella dirà a Riccardo di saper giocare a biliardo e dovrà trovare un modo per non fare brutta figura con la sua rivale in amore, Virginia.