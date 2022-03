Una delle trame centrali della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, l'ingarbugliata vicenda della famiglia Colombo giungerà ad una svolta. Le anticipazioni della soap rivelano che Stefania scoprirà che Gloria e il padre le hanno nascosto la verità sull'identità della signorina Moreau. Da questo momento in poi i rapporti tra la Venere e la capocommessa si complicheranno. Quali sviluppi avrà il loro legame? In una recente intervista Lara Komar, interprete di Gloria, ha rivelato: "Il conflitto si evolverà".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Lara Komar rivela: 'Il conflitto con Stefania si evolverà'

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 attualmente in onda su Rai 1 Stefania (Grave Ambrose) continua a sospettare che il padre Ezio (Massimo Poggio) nasconda qualcosa. Le sue "indagini" la porteranno a scoprire (nella puntata del 10 marzo) una verità che non immaginava: Gloria è sua madre. Come cambierà il loro rapporto? Cosa accadrà nelle ultime puntate? Il volto della capocommessa Moreau, Lara Komar, in una recente intervista ha rivelato: "Il conflitto tra le due si evolverà. Nelle puntate finali ci saranno grandi emozioni". L'attrice ha definito la trama che coinvolge Ezio, Gloria e Stefania "una storia vera e forte in cui ci si può riconoscere".

'Ci saranno emozioni positive e negative': Lara Komar parla del finale de Il Paradiso delle signore 6

L'arrivo di Gloria Moreau a metà della quinta stagione de Il Paradiso delle signore aveva dato inizio ad una storyline complessa che si è ingarbugliata con l'entrata in scena di Ezio Colombo all'inizio della sesta stagione. La trama si è poi complicata con l'arrivo della compagna dell'uomo, Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), e della figlia di quest'ultima, Gemma (Gaia Bavaro).

Adesso che anche Stefania sta per scoprire la verità, ci si chiede come il suo emergere inciderà sul rapporto tra la ragazza e la capocommessa. Le anticipazioni rivelano che ci sarà una rottura, sia con la madre sia con il padre. La Venere, infatti, non riuscirà ad accettare che entrambi le abbiano nascosto che sua madre era ancora viva e che era più vicina di quanto potesse immaginare.

A proposito del distacco e delle puntate finali della soap, Lara Komar ha rivelato: "Gloria vorrebbe abbracciare Stefania sapendo che è sua madre. Nel finale ci saranno emozioni negative e positive".

Lara Komar de Il Paradiso delle signore 6 giustifica Veronica: 'È vittima degli eventi'

Per i telespettatori de Il Paradiso delle signore che vorrebbero un lieto fine per Ezio e Gloria, Veronica incarna l'antagonista della capocommessa Moreau. È innegabile che la vedova Zanatta rappresenti un valido ostacolo alla riconciliazione tra i coniugi Colombo, però è esagerato parlare di antagonismo. Lo ha ammesso Lara Komar, cercando in qualche modo di giustificare il comportamento della "rivale". L’attrice, infatti, ha dichiarato: "Non è colpa di Veronica se è al fianco di Ezio, così come non lo è di Gloria se in passato ha dovuto abbandonare la sua famiglia. Le due donne sono entrambe vittime degli eventi".