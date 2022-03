È andata in onda la prima puntata di Vostro Onore, la la nuova fiction Rai con protagonista Stefano Accorsi nei panni di un giudice che presto dovrà sciogliere un dilemma che lo devasterà: scegliere la giustizia o salvare suo figlio? Una domanda che pone la questione di dove può spingersi un padre per proteggere la persona che ama di più. Accorsi è un giudice che, fino a quando non capita un grave problema al figlio, è sempre stato incorruttibile e dalla parte della legge, ma poi tutto cambierà. È questa la trama della nuova fiction Rai Vostro Onore, che si compone di quattro puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Vostro Onore, anticipazioni: Matteo in pericolo

Stefano Accorsi ha rilasciato un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato del suo personaggio. Vostro Onore narra una storia avvincente di un giudice, che si divide tra il lavoro e il suo dramma legato a un crimine che compie il figlio.

Accorsi ha spiegato: "Vittorio Pagani un giudice rispettato, tanto da essere il favorito per la carica di presidente del tribunale di Milano. E' molto bravo, sia come padre che come giudice e non è stato facile per lui gestire tutto dopo la morte della moglie''.

Presto però la sua vita cambierà radicalmente. Matteo investe un ragazzo con la sua vettura e non lo soccorre, fuggendo via in preda al panico.

Vittorio prova a parlare con lui, cercando di convincerlo a costituirsi. Tuttavia, i suoi consigli non verranno ascoltati. Da questo momento in poi, Pagani capisce che la sua vita cambierà per sempre perché il ragazzo che suo figlio ha investito è il figlio di una famiglia criminale che ha promesso di vendicarsi.

Da qui, la decisione sofferta di sviare le indagini in modo da proteggere il figlio e far sì che non venga ucciso.

Così facendo, Vittorio precipita in un turbine di sofferenza sia personale che professionale. Alla domanda se si trovasse nella sua identica situazione, Accorsi ha risposto: ''Da quel che ho capito, è che nessun'altra ragione avrebbe reso credibile il cedimento di Pagani. Serviva una motivazione straordinaria, come l'amore per un figlio.

Il fatto che svii le indagini trasforma la storia un thriller dal finale inaspettato''.

Sara scopre qualcosa su Vittorio che metterà in crisi il loro rapporto

Accorsi ha poi parlato dei suoi figli, con i quali ha un bellissimo rapporto nonostante li veda abbastanza poco per il mestiere che fa. Tuttavia, ha assicurato di fare il possibile per stare accanto a loro, spiegando i motivi delle sue assenze, legate appunto alla sua vita professionale. C'è però mamma Bianca, che è facendo un lavoro diverso, è sempre vicino ai loro adorati figli.

Riguardo la sua infanzia, Stefano Accorsi ha raccontato di non avere avuto particolari problemi e di essere sempre andato d'accordo con i suoi genitori, a parte il periodo del liceo che, come per la maggior parte degli, adolescenti, gli ha creato un po' di turbamenti.

Quando ha capito di voler fare l'attore, i suoi genitori l'hanno sempre supportato e incoraggiato.

Come svelato dalle nuove anticipazioni di Vostro Onore, presto ci sarà un colpo di scena. Sara scoprirà qualcosa di compromettente su Vittorio che metterà in crisi il loro rapporto. Nell'attesa di scoprire come evolveranno le trame, l'appuntamento con la nuova puntata è per lunedì 7 marzo, in prima serata su Rai 1.