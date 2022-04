Silvia "Sissi" Cesana è una delle allieve della ventunesima edizione di Amici. È entrata nello show in corso d'opera per la categoria canto e appartiene alla squadra di Lorella Cuccarini. La ragazza era già nota nell'ambiente reality per aver partecipato ai casting di X Factor. Dentro la scuola ha scatenato il gossip per la storia d'amore con il ballerino Dario.

Silvia ‘Sissi’ Cesana: sommario

Quando è il compleanno di Sissi? Carta d’identità

In che anno Sissi ha partecipato a X Factor?

Chi sono stati i fidanzati di Sissi?

Sissi su Instagram

Allieva della scuola di Amici 21

Sissi, il tour con Rkomi e altre curiosità

Il video dell’esibizione di Sissi con il brano Brava di Mina

Quando è il compleanno di Sissi? Carta d'identità

Nome e cognome: Silvia Cesana

Luogo di nascita: Merone (Como)

Data di nascita: 21 febbraio 1999

Età: 23 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: cantante

Segno zodiacale: Pesci

Curiosità: ha tatuate le iniziali del nome della madre, a cui è molto legata

In che anno Sissi ha partecipato a X Factor?

Sissi Cesana è di origini comasche e risiede a Lurago d'Erba.

Intraprende la carriera artistica fin da bambina. Nel 2012 partecipa e vince la terza edizione di Sanremo Junior, festival canoro internazionale dedicato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni.

A 18 anni, nel 2017, firma un contratto con la Sugar e pubblica due singoli: Earthbound e Lie to me again. Nel 2019 partecipa alle selezioni di X Factor per la categoria Under Donne, che in quella edizione vedeva "a capo" Sfera Ebbasta. Il trapper la elimina agli Home Visit preferendo Maryam.

Successivamente diventa la corista di Rkomi, partecipando al tour del disco Dove gli non arrivano.

Nel 2021 arriva ad Amici dopo l'espulsione dalla scuola di Flaza e Inder. La produzione la sceglie per occupare uno dei posti vacanti.

Sissi è stata selezionata da Lorella Cuccarini per partecipare al serale di Amici.

Chi sono stati i fidanzati di Sissi?

L'addio con l'ex fidanzato dopo l'ingresso ad Amici: Sissi è entrata nella scuola di Amici fidanzata, ma durante la permanenza mostra un interesse per due allievi, Alex e Dario. Un atteggiamento che non piace al fidanzato che l'aspetta fuori dal programma, che decide di lasciarla scrivendo su Instagram che "è finita".

La storia con il ballerino Dario: tra Sissi e Dario, all'interno della casetta, inizia a intravedersi una certa complicità che si trasforma ben presto in amore, al punto che Dario presenta Sissi ai genitori durante una telefonata.

Sissi su Instagram

Sissi ha un profilo Instagram seguito da poco più di 100.000 persone.

La gallery contiene solamente tre post e uno di questi è un carosello che racconta la sua esperienza all'interno della scuola di Amici.

Silvia 'Sissi' Cesana allieva della scuola di Amici 21

Il 31 ottobre 2021 Sissi entra nella scuola di Amici. Durante la puntata domenicale si esibisce, in quanto c'è a disposizione un banco, e riesce a passare la prova.

La ragazza spicca tra gli allievi per le notevoli doti vocali, ma anche per la vicinanza a Dario: nonostante siano fidanzati tra i due nasce l'amore.

All'interno della scuola trascorre dei momenti spensierati, ma anche difficili, come quando Sissi ha dovuto affrontare l'eliminazione dell'amica Rea.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

Il primo bacio tra Sissi e Dario : durante lo speciale del 5 dicembre, Maria De Filippi mostra un filmato che immortala il primo bacio di Sissi e Dario all'interno della casetta. La situazione mette molto in imbarazzo i due ragazzi.

: durante lo speciale del 5 dicembre, Maria De Filippi mostra un filmato che immortala il primo bacio di Sissi e Dario all'interno della casetta. La situazione mette molto in imbarazzo i due ragazzi. Sissi passa al serale: nella puntata del 12 febbraio Lorella Cuccarini consente a Sissi di passare al serale consegnandole la maglia dorata. Insieme a lei passano anche Dario, Alex e Michele.

Sissi, il tour con Rkomi e altre curiosità

Sissi, dopo i casting di X Factor, diventa la corista di Rkomi, partecipando al tour del disco "Dove gli occhi non arrivano".

La cantante ha una vera passione per i tatuaggi e ne ha diversi su tutto il corpo. I più visibili sono quelli presenti sulle braccia.

I suoi cantanti preferiti sono Amy Winehouse, David Bowie e Marc Bolan.

Il video dell'esibizione di Sissi con il brano Brava di Mina

Nella puntata domenicale del 9 gennaio Sissi, durante un'esibizione per la conferma della maglia, si esibisce con il brano di Mina "Brava". La performance è un successo e il video sfiora il milione di visualizzazioni su Youtube.