Floriana Secondi è una concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nota ai più per essere stata la vincitrice del Grande Fratello 3, Floriana negli anni ha presenziato maggiormente nei salotti tv di casa Mediaset. Attualmente fidanzato con Angelo, da un precedente matrimonio ha avuto un figlio, Domiziano, oggi 14enne.

Floriana Secondi: sommario

Qual è l'età di Floriana Secondi? Carta d’identità

Quando esordisce Floriana Secondi in tv?

Quali sono stati i fidanzati di Floriana Secondi?

Floriana Secondi su Instagram

Floriana Secondi concorrente a L' Isola dei Famosi

Floriana Secondi, l'abbandono della madre e altre curiosità

Il video dello scontro tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis

Qual è l'età di Floriana Secondi? Carta d’identità

Nome e cognome: Floriana Secondi

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 5 maggio 1977

Età: 44 anni

Peso: 56 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Professione: imprenditrice

Segno zodiacale: Toro

Curiosità: ama la palestra e nel tempo libero pratica body building

Quando esordisce Floriana Secondi in tv?

Floriana Secondi esordisce in tv nel 2003, quando concorre nella terza edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d'Urso e la vince.

L'anno successivo partecipa a un altro reality show, La Fattoria, ma non ottiene lo stesso successo.

Negli anni assume il ruolo di opinionista in diversi salotti televisivi di casa Mediaset, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Si afferma anche come imprenditrice, infatti gestisce un locale a Milano Marina e un'osteria a Roma.

Quali sono stati i fidanzati di Floriana Secondi?

Il matrimonio con Mirko Santini: Floriana Secondi sposa Mirko Santini e dalla loro unione, nel 2008, nasce il figlio Domiziano. I due successivamente divorziano e, come dichiarato da Floriana, tra le cause ci sarebbe l'eccessiva gelosia di lui.

La relazione con Daniele Pompili: Floriana e Daniele stanno insieme dal 2012 al 2014. Dopo essersi lasciati, Floriana descrive l'ex come un "immaturo in cerca di popolarità". Anni dopo, nel 2019, sempre Floriana è ospite da Barbara d'Urso e durante un'intervista "impedisce" alla conduttrice di intervistare il suo ex, dichiarando che lui sarebbe protetto da "uomini potenti". Per tutta questa vicenda, Daniele Pompili annuncia l'intenzione di querelare Floriana.

La storia d'amore con l'architetto Angelo: Floriana, attualmente, è fidanzata con Angelo, un architetto romano. I due stanno insieme da sette anni, anche se si conoscono da 18 anni.

Floriana Secondi su Instagram

Floriana Secondi ha un profilo Instagram seguito da più di 77.000 follower.

Attraverso la gallery condivide maggiormente stralci della vita privata.

Floriana Secondi concorrente a L'Isola dei Famosi 16

Floriana Secondi diventa una concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Il suo percorso inizia in salita: viene messa in coppia con Antonio Zequila, che spesso attacca Floriana per il suo modo di fare da lui definito aggressivo.

Floriana accusa anche Nicolas Vaporidis di aver trasgredito le regole tenendo con sé un telefonino all'insaputa della produzione. Per lei l'attore sarebbe anche un privilegiato, visto che già nella prima puntata può godere dell'immunità, ma Ilary Blasi smonta la tesi di Floriana dicendole che tutti i naufraghi sono uguali e nessuno è privilegiato.

Floriana, infatti, si trova in crisi perché deve affrontare i primi due televoti della sedicesima edizione e dal secondo non esce indenne. Grazie alla Playa Sgamada ha la possibilità di rientrare in gioco, ma la naufraga preferirebbe rientrare a casa. Ilary Blasi se la prende con Floriana, in quanto non la immaginava così arrendevole: "Sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare e ora te ne vuoi andare".

Floriana Secondi, l'abbandono della madre e altre curiosità

Da piccola Floriana Secondi viene affidata alle suore, in quanto la madre non riesce a prendersi cura di lei a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti. Le due donne negli anni hanno ripreso i rapporti, fino a troncarli nuovamente.

Durante un'ospitata da Barbara d'Urso, Floriana riceve delle offese dalla madre e decide di risponderle così: "Non ce l’ho con te, la disgrazia mia non sei te, ma è tutta la famiglia che hai intorno a te, tutta la gente intorno a te che non ci è mai venuta a trovare".

Durante la sua storia d'amore con Daniele Pompili, Floriana ha un aborto spontaneo e decide di raccontare la sua esperienza in tv: "Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori".

Il video dello scontro tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis

È scontro tra Floriana Secondi Nicolas Vaporidis. Lei lo accusa di essere un privilegiato e di non aver rispettato le regole, infatti dichiara che l'attore ha avuto con sé un telefonino anche quando è stato vietato dalla produzione. Vaporidis si difende e respinge le accuse.