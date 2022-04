Armando Incarnato e Ida Platano finiscono al centro delle polemiche a Uomini e donne. Durante l'ultima puntata del programma dei sentimenti di Canale 5, il cavaliere napoletano ha chiuso la sua frequentazione con la dama Aneta.

La conoscenza tra i due è giunta al termine dopo che, Armando, ha svelato che i due sarebbero incompatibili e che Aneta non gli avrebbe dimostrato tutto questo interesse.

Ma, il vero colpo di scena, è arrivato nel momento in cui Armando ha confessato di essere in contatto con Ida Platano fuori dal programma e quindi di sentirla telefonicamente.

Armando e Ida 'nei guai'? Ecco cosa è successo a Uomini e donne

Nel dettaglio, parlando della fine della sua relazione con Aneta, Armando ha svelato anche un retroscena sulla sua ex fiamma Ida Platano.

Dopo aver vissuto una turbolenta relazione sentimentale, i due sono rimasti in "buoni rapporti" e, come confessato questo pomeriggio da Armando, si sentirebbero anche fuori dal programma dei sentimenti di Canale 5.

È stato proprio Armando a svelare che, in un momento in cui è stato raggiunto da Aneta fuori dal programma, lui si trovava al telefono con Ida Platano.

Armando Incarnato svela di sentire Ida fuori dallo studio di U&D

Una confessione che ha fatto storcere il naso al pubblico social di Uomini e donne, dato che solo qualche settimana fa, Armando aveva precisato a chiare lettere di non essere in contatto con Ida fuori dal programma di Canale 5, per evitare ogni tipo di fraintendimento.

Il cavaliere napoletano, quindi, aveva smentito categoricamente di avere ancora dei rapporti esterni con Ida Platano, in primis per rispetto nei confronti del programma e poi per evitare che la dama potesse trovarsi in difficoltà con i cavalieri che stava conoscendo, dato che tra di loro c'è stata una relazione.

A quanto pare, però, questa non era la realtà dei fatti, dato che nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne del 5 aprile, Armando si è smascherato da solo e, Ida Platano, non ha smentito il fatto che si fossero sentiti telefonicamente.

I dubbi degli spettatori di Uomini e donne sulla coppia Armando-Ida

Possibile che Armando si sia fatto scappare, per sbaglio, questo particolare legato alla sua amicizia speciale con Ida Platano?

I dubbi dei fan che seguono la trasmissione di Maria De Filippi non mancano, anche perché Armando è uno di quelli considerati poco affidabili e per il pubblico sarebbe a Uomini e donne solo per visibilità e non per cercare l'amore.

A destare sospetti anche la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, questa volta, non hanno messo alla berlina Armando per la sua rivelazione sul conto dell'ex fidanzata Ida. Arriveranno chiarimenti nelle prossime puntate del trono over?