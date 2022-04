Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che i colpi di scena non mancheranno.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Riccardo Guarnieri che, dopo essere ritornato in trasmissione, ha rimesso a soqquadro il cuore della sua ex Ida Platano.

Durante l'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Riccardo si è ritrovato anche al centro dell'attenzione per una lite con Armando Incarnato.

Riccardo chiude con Gloria e litiga con Armando: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di aprile su Canale 5, rivelano che Riccardo Guarnieri tornerà a prendersi il centro della scena in trasmissione.

Il cavaliere, dopo essere ritornato in studio, aveva scelto di iniziare una frequentazione con la dama Gloria, che lo aveva particolarmente stuzzicato, al punto da decidere di conoscersi meglio fuori dallo studio.

Peccato, però, che le cose tra i due non siano andate nel migliore dei modi, dato che durante l'ultima registrazione del trono over, Riccardo Guarnieri ha già scelto di chiudere definitivamente con Gloria e quindi di voltare pagina.

Riccardo e Ida si riavvicinano: nuovo ballo a Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di U&D rivelano che il cavaliere si è ritrovato al centro della scena anche per un'accesa discussione con Armando.

Tra i due cavalieri del trono over, entrambi ex fidanzati di Ida Platano, è divampata una lite in studio, proprio come accadeva già ai vecchi tempi, quando si sono ritrovati in diverse occasioni ai ferri corti.

Come se non bastasse, in queste nuove puntate del trono over, Riccardo sarà al centro della scena anche per un ballo con la sua ex Ida, che segnerà un nuovo riavvicinamento tra i due.

Biagio chiude con Iolanda, Luca bacia Aurora: anticipazioni U&D nuove puntate

Dopo che i due si sono chiariti ed hanno scelto di mettere da parte l'astio che ha portato alla "rovina" del loro rapporto, si assisterà ad un clamoroso ritorno di fiamma a tutti gli effetti?

I fan della coppia Ida-Riccardo sperano ancora di sì.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne delle nuove puntate, rivelano che Biagio ha scelto di chiudere definitivamente la sua frequentazione con la dama Iolanda e anche con una seconda dama che stava conoscendo meglio in queste ultime settimane.

Per quanto riguarda, invece, le novità del trono classico, le anticipazioni rivelano che il tronista Luca si è lasciato andare con la nuova arrivata Aurora e, questa volta, tra i due è scattato anche un bacio.