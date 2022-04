Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily americana per gli episodi da lunedì 18 a domenica 24 aprile anticipano che sarà tutto pronto per scoprire i risultati del test di paternità al quale si è sottoposta Steffy. Thomas, intanto, spererà di poter tornare assieme a Hope, nel frattempo Liam sarà infastidito che Finn avverta il bisogno di proteggere la fidanzata da lui. La giovane Logan, infine, dirà a Steffy di non essere sicura di poter continuare il matrimonio con Spencer dopo l'adulterio subito, mentre Vinny giurerà a Thomas che il risultato del test del DNA ha svelato che Liam è il padre del bimbo che porta in grembo la giovane Forrester.

Saranno in arrivo i risultati del test di paternità al quale si è sottoposta Steffy

Le anticipazioni della soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell per le puntate da lunedì 18 a domenica 24 aprile raccontano che saranno presto disponibili i risultati del test del DNA sostenuto da Steffy per scoprire chi sia il padre del bimbo che porta in grembo.

Nonostante la giovane Forrester viva attualmente una relazione sentimentale con Finn, difatti, tra lei e Liam c'è stata una parentesi passionale. Il giovane Spencer e Steffy, quindi, hanno tradito la fiducia dei rispettivi fidanzati con tale tradimento.

Thomas nutrirà nuovamente la speranza di formare una coppia con Hope

Le trame di Beautiful dal 18 al 24 aprile riportano che in Thomas si riaccenderà la speranza di poter tornare a formare una famiglia con Hope.

A fomentare tale speranza, con somma disapprovazione di Ridge, sarà Vinny.

Finn, intanto, intimerà a Liam che, a partire da quel momento, dovrà rispettare i confini intorno alla giovane Forrester. Spencer jr sarà parecchio infastidito dalle parole del medico in quanto non capirà perché lo stesso debba proteggere la sua fidanzata da lui.

Vinny giurerà a Thomas che Liam è il padre del bambino

Gli spoiler della soap opera americana dal 18 al 24 aprile rivelano che Steffy farà ammenda con Hope per essere andata a letto con Liam, ma la figlia di Brooke le dirà di non essere molto sicura di riuscire a continuare le nozze con Spencer.

Il risultato del test del DNA, invece, dirà che Liam è il padre del bambino e questa notizia lascerà tutti sgomenti.

Thomas, quindi, chiamerà Vinny per sincerarsi dell'effettiva veridicità del test chiedendogli se lo ha falsato ma il ragazzo gli giurerà che è la verità.

Finn, nonostante tutto, rimarrà al fianco di Steffy mentre lei riceverà la prima immagine ecografica. Il dottore, in ultimo, s'incontrerà con Vinny in clinica.