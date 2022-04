Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma ad aprile negli Usa.

Gli spoiler americani della soap opera rivelano che Sheila Carter inizierà ad accusare dei sensi di colpa per quanto successo nel vicolo vicino ad Il Giardino. La donna, infatti, tenterà di togliersi la vita dopo aver causato la morte di suo figlio Finn, ma accadrà un colpo di scena.

Beautiful: Sheila teme che Steffy racconti la verità su lei e Finn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente in America si soffermano sulle conseguenze della morte di Finn e il grave ferimento di Steffy.

In particolare Sheila temerà che la nuora si risvegli dal coma e racconti tutta la verità su cos'è successo a lei e suo marito. L'assassina, infatti, avrà paura di passare il resto dei suoi giorni in galera. Per questo motivo, la signora Carter penserà un modo per sbarazzarsi della nuora, tanto da voler introdursi nella sua stanza d'ospedale per iniettarle nella flebo una sostanza capace di non farla svegliare più. Fortunatamente i medici e i famigliari continueranno a gironzolare fuori dalla camera di Steffy, evitando così il peggio.

Tuttavia, Sheila dimostrerà di non volersi arrendere e per questo deciderà un nuovo piano per mettere a tacere la nuora.

Taylor impedisce alla signora Carter di togliersi la vita

Nelle puntate americane di Beautiful (in programma nel 2023 in Italia), Sheila inizierà ad essere vinta dai sensi di colpa per aver ucciso suo figlio. Per questo motivo, la donna deciderà di togliersi la vita, salendo sopra una sporgenza con l'intenzione di buttarsi giù.

Ma Taylor sopraggiungerà sul luogo, sventando così la tragedia. La dottoressa Hayes, a questo punto, cercherà di dissuadere l'assassina dal suo folle proposito, ricordandole che ha ancora un nipote per cui vivere.

Sheila viene accettata dai Forrester

Il tragico fatto porterà le due suocere ad avvicinarsi sempre di più.

Sheila, infatti, ringrazierà Taylor per averle salvato la vita, tanto che condivideranno un momento emozionante insieme.

Per questo motivo, il sogno della signora Carter diventerà presto realtà grazie all'intervento della dottoressa Hayes. La donna, infatti, riuscirà a passare del tempo insieme a suo nipote ed essere accettata dai Forrester.

In ospedale, invece, Steffy si risveglierà dal coma, sebbene non ricordi nulla di quanto accaduto nel vicolo.