Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le nuove anticipazioni che arrivano dalla registrazione del programma del 29 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

I riflettori, ancora una volta, saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. A distanza di settimane dal ritorno in studio del cavaliere, si tornerà a parlare del rapporto con la sua ex fidanzata e i due si ritroveranno ad avere delle posizioni nettamente differenti in merito.

Ida e Riccardo al centro della scena: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne che arrivano dalla registrazione del programma avvenuta il 29 aprile, rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state in primis le vicende di Ida e Riccardo.

Ancora una volta, infatti, i due hanno monopolizzato lo studio della trasmissione di Maria De Filippi con le vicende che riguardano quello che, secondo i fan, sarebbe un ritorno di fiamma.

I due, nel corso di questa nuova registrazione che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, sono arrivati ad un chiarimento.

Ida e Riccardo, infatti, hanno avuto un nuovo confronto al termine del quale è emerso che i due protagonisti del trono over viaggiano su due posizioni nettamente differenti.

Riccardo Guarnieri 'rifiuta' la sua ex Ida

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne over, infatti, rivelano che Riccardo Guarnieri confermerà la sua intenzione di voltare pagina e ha ammesso che tra lui e Ida c'è soltanto amicizia.

Insomma, il cavaliere ha rifiutato la sua ex fidanzata, ribadendo ancora una volta che non tornerebbe con lei e che, al momento, è convinto che tra di loro possa nascere solo una bella amicizia, dopo quello che hanno vissuto insieme in passato.

Peccato, però, che la stessa versione dei fatti non sia condivisa da Ida Platano, la quale non vede e non crede affatto che tra lei e Riccardo Guarnieri ci sia solo amicizia.

Nuove conoscenze per Bruno: nuove anticipazioni Uomini e donne

Insomma Ida sembra essere ancora molto presa da Guarnieri: a distanza di anni, quindi, la dama del trono over amica di Gemma, non avrebbe ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato storico, che le ha fatto tanto battere il cuore.

Cosa succederà a questo punto? Riccardo cederà alle pressioni di Ida oppure resterà fermo sulla sua posizione?

In attesa di scoprilo, le nuove anticipazioni di Uomini e donne del mese di maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al cavaliere Brino.

Dopo aver conosciuto una dama che ha incontrato fuori dallo studio e con la quale c'è stato uno scambio di messaggi, per lui è arrivata anche un'altra signora che ha chiesto di poterlo conoscere in trasmissione e l'ha tenuta.